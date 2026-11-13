Жених онкобольной Лерчек заявил, что российская вакцина от рака ей не подходит

13 ноября 2026, 21:29

Валерия Чекалина и Луис Сквиччиарини (Фото: Instagram* @im__lu_)

Жених онкобольной Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Луис Сквиччиарини заявил в своём блоге, что российская вакцина ей не подходит.





Известно, что Валерия борется с раком желудка четвёртой стадии с метастазами. Врачи предложили многодетной матери CAR-T-клеточную терапию в Китае. Однако Чекалина не может выехать за границу, поскольку суд приговорил её к пяти годам условно и к выплате штрафа в размере 763,5 миллиона рублей.



Лерчек предложили воспользоваться российской вакциной. Недавно исследователи провели испытания, которые показали положительные результаты: у первого пациента исчезли все метастазы. Избранник онкобольной объяснил, почему для неё такое лечение невозможно.

«Многие вчера прислали информацию о российской вакцине. Она для другого типа рака — для меланомы, и не подходит Лере. Но спасибо за заботу», — отметил аргентинский танцор.