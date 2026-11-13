«Имя придумали»: 44-летняя Анастасия Макеева узнала пол первенца

13 ноября 2026, 21:44

Анастасия Макеева сообщила, что узнала пол первенца и уже придумала имя

Анастасия Макеева (Фото: Instagram* @makeevan)

Актриса Анастасия Малькова-Макеева в беседе с изданием «СтарХит» сообщила, что узнала пол первенца.





44-летняя артистка рассказала, что они с мужем Романом Мальковым уже провели гендер-пати.

«Пол малыша мы знаем, но пока не будем раскрывать. Имя тоже придумали. Мы договорились, что фамилию и отчество ребёнок получит от папы, поэтому имя выбираю я», — сказала Анастасия.

«Мне очень нравится состояние беременности. Надеюсь, мой организм войдёт во вкус и это только начало. Мы ещё обязательно захотим деток», — заявила Малькова-Макеева.