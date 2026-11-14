«Хорошо, что так»: Анастасия Решетова высказалась об отношениях со свекровью
Анастасия Решетова рассказала о тёплых отношениях с матерью нынешнего избранника
Модель Анастасия Решетова сообщила в личном блоге, что у неё сложились тёплые отношения с матерью её нынешнего избранника.
Девушка назвала эту женщину «настоящей» свекровью.
«С моей настоящей свекровью отличные отношения. Мы с первого дня нашли общий язык. Она безумно тепло ко мне относится, и это взаимно. Хорошо, что так», — рассказала Решетова.Пользователи сети восприняли слова модели как «укол» в адрес Симоны Черноморской — матери рэпера Тимати, от которого Решетова родила сына Ратмира. Помимо этого, Анастасия признавалась, что с 2020 года сознательно выстраивает самостоятельную жизнь и не стремится общаться с бабушкой сына. При этом модель сохраняет хорошие отношения с 12-летней Алисой, старшей дочерью артиста. Сама Симона заявила, что не общается с Решетовой.