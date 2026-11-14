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«Хорошо, что так»: Анастасия Решетова высказалась об отношениях со свекровью

Анастасия Решетова рассказала о тёплых отношениях с матерью нынешнего избранника
Анастасия Решетова (Фото: Telegram @reshetovalife)

Модель Анастасия Решетова сообщила в личном блоге, что у неё сложились тёплые отношения с матерью её нынешнего избранника.



Девушка назвала эту женщину «настоящей» свекровью.

«С моей настоящей свекровью отличные отношения. Мы с первого дня нашли общий язык. Она безумно тепло ко мне относится, и это взаимно. Хорошо, что так», — рассказала Решетова.
Пользователи сети восприняли слова модели как «укол» в адрес Симоны Черноморской — матери рэпера Тимати, от которого Решетова родила сына Ратмира. Помимо этого, Анастасия признавалась, что с 2020 года сознательно выстраивает самостоятельную жизнь и не стремится общаться с бабушкой сына. При этом модель сохраняет хорошие отношения с 12-летней Алисой, старшей дочерью артиста. Сама Симона заявила, что не общается с Решетовой.
Ольга Щелокова

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