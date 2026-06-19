В деле о смерти звезды «Клюквенного щербета» появилась новая версия

19 июня 2026, 22:53

Адвокат Эдже Иртем попросил проверить версию о последствиях укуса обезьяны

Эдже Иртем (Фото: Instagram* / @irtemece)

Обстоятельства смерти турецкой актрисы Эдже Иртем, известной по сериалу «Клюквенный щербет», продолжают выяснять следователи. Об этом сообщает Haberler.