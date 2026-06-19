В деле о смерти звезды «Клюквенного щербета» появилась новая версия
Обстоятельства смерти турецкой актрисы Эдже Иртем, известной по сериалу «Клюквенный щербет», продолжают выяснять следователи. Об этом сообщает Haberler.
Адвокат артистки обратился в прокуратуру с просьбой учесть при проведении экспертизы возможные последствия укуса обезьяны, который произошёл во время её поездки в Таиланд.
По словам представителя семьи, на левой руке актрисы были обнаружены следы укусов. Не исключается, что травма могла вызвать серьёзные осложнения, включая инфекционный процесс и сепсис. Именно поэтому защита настаивает на тщательной проверке данной версии в рамках расследования.
35-летняя Эдже Иртем скончалась 15 июня в своём доме. Ранее сообщалось, что незадолго до трагедии она отмечала день рождения. По словам матери актрисы, в тот день дочь употребляла алкоголь и принимала антидепрессанты. Позднее адвокат уточнил, что артистка жаловалась на плохое самочувствие ещё с утра.
Предварительно причиной смерти назывался сердечный приступ, однако окончательные выводы пока не сделаны. Расследование продолжается, а специалисты рассматривают сразу несколько возможных версий произошедшего.
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