«Влиться в поток»: Иосиф Пригожин предрёк «Иванушкам» ошеломительный успех

23 марта 2026, 18:47

Иосиф Пригожин допустил повторение «Иванушками» успеха артистов нулевых

Группа «Иванушки» может начать новую веху в своей истории. Продюсер Иосиф Пригожин отметил, что у коллектива большая музыкальная база и много поклонников.





В беседе с Общественной Службой Новостей Пригожин сообщил, что в ближайшее время артисты начнут создавать мюзиклы, и проект «Иванушки» заиграет новыми красками.

«Насколько я понимаю, у группы большие планы. И, как мне кажется, им ничто не помешает вновь влиться в поток. Пусть занимаются ребята. Думаю, что у них может всё получиться отлично», — добавил Иосиф Игоревич.

«У «Руки вверх!» всё попёрло, у Кадышевой тоже, то есть примеры имеются, поэтому я считаю, что ребята могут покорить своими хитами и новое поколение фанатов», — заявил Пригожин.