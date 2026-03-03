«Можно снять штаны, предложить на зад посмотреть»: Иосиф Пригожин осудил поступок SHAMAN’а

03 марта 2026, 19:39

Иосиф Пригожин резко высказался о SHAMAN’е после видео с Байкала

Иосиф Пригожин (Фото: Instagram* / @prigozhin_iosif)

На премии «Новое Радио AWARDS» Иосиф Пригожин прокомментировал резонансное выступление SHAMAN на Байкале, которое активно обсуждали в Сети. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Продюсер заявил, что не считает подобные выходки способом привлечь внимание к региону.





«Лижу озёра синие, в полях ромашки жру. Я считаю, что это цирк. Я не думаю, что он привлёк внимание к Байкалу. Хайпанул, может быть, удачно, может, нет. Время покажет, правильно это или неправильно. Но девчонкам понравилось, насколько я понял. Тогда можно снять штаны, нагнуться и предложить на зад ещё посмотреть — это тоже привлекает внимание, будет просто весь мир об этом трещать!» — высказался Пригожин.