«Хочу выпить винишка»: певица Слава отказалась от алкоголя на полгода
Певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) решила изменить образ жизни и на время полностью отказаться от алкоголя.
В личном блоге она откровенно рассказала, что дала себе полгода, чтобы прожить без спиртного и переосмыслить свои привычки.
Артистка призналась, что раньше нередко использовала алкоголь как способ справиться с переживаниями и сложностями, однако теперь намерена искать более здоровые способы справляться с эмоциями.
По словам Славы, эксперимент даётся не так просто: иногда по вечерам ей становится скучно, и появляется привычное желание выпить. Тем не менее она настроена довести начатое до конца и посмотреть, как изменится её самочувствие и жизнь в целом.
Читайте также: