«Хочу выпить винишка»: певица Слава отказалась от алкоголя на полгода

Слава призналась, что раньше «глушила» трудности алкоголем
Слава (Фото: Telegram / @nastya_slavaa)

Певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) решила изменить образ жизни и на время полностью отказаться от алкоголя.



В личном блоге она откровенно рассказала, что дала себе полгода, чтобы прожить без спиртного и переосмыслить свои привычки.

Артистка призналась, что раньше нередко использовала алкоголь как способ справиться с переживаниями и сложностями, однако теперь намерена искать более здоровые способы справляться с эмоциями.

По словам Славы, эксперимент даётся не так просто: иногда по вечерам ей становится скучно, и появляется привычное желание выпить. Тем не менее она настроена довести начатое до конца и посмотреть, как изменится её самочувствие и жизнь в целом.

Софья Метелева

