«Не собираюсь запрещать»: Фадеев высказался об обысках у Линды и их давнем конфликте

05 ноября 2026, 22:08

Максим Фадеев опроверг слухи о запрете Линде исполнять его песни

Максим Фадеев (Фото: Instagram* / @fadeevmaxim)

Максим Фадеев прокомментировал в соцсетях ситуацию вокруг певицы Линды и опроверг слухи о своей причастности к обыскам у артистки. Продюсер также заявил, что никогда не собирался запрещать бывшей подопечной исполнять песни, которые написал для неё.





По словам Фадеева, новости об обысках стали для него неожиданностью. Он подчеркнул, что не имеет отношения к следственным действиям, а сообщения о его якобы попытках повлиять на ситуацию распространяли намеренно.





«Для меня был такой же шок, когда я узнал о ее обысках. Видимо, следствие посчитало необходимым это инициировать. А историю с тем, что я к этому причастен, разгоняли намеренно некоторые СМИ и мои коллеги», — рассказал продюсер.

«Я не собираюсь и не собирался запрещать Линде петь песни, которые я для нее написал. Передайте ей это, пожалуйста», — обратился Фадеев.