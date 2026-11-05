Победный приз пошел на жилье: Антон Лаврентьев и Алина Астровская раскрыли семейные планы

05 ноября 2026, 21:42

Лаврентьев и Астровская потратили выигрыш в шоу «Тайный миллионер» на жилье

Антон Лаврентьев и Алина Астровская (Фото: Instagram* / @alina_astrovskaya_)

Супруги Антон Лаврентьев и Алина Астровская уже нашли применение денежному призу, который телеведущая получила за победу в шоу «Тайный миллионер». Как признались супруги, выигранные средства они направили на улучшение жилищных условий. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Кроме того, пара рассказала о семейном правиле, которого придерживается после появления детей. Антон и Алина договорились не оставлять друг друга надолго вдвоем в поездках, чтобы не проводить слишком много времени вдали от семьи. По словам супругов, после возвращения домой они стараются наверстать упущенное и обязательно устраивают совместный досуг с детьми.





«Когда мы возвращаемся после поездок домой, то мы обязательно планируем какой-то совместный досуг, и это необязательно даже театры и спектакли, кинотеатры. Мы что-то можем делать, конструировать, мы идем в парки, устраиваем какие-то квесты, занимаемся вместе спортом. Дети поэтому нас и отпускают, потому что знают, когда мы вернемся, начнется наш совместный семейный интертеймент», — поделились Антон и Алина на презентации шоу «Три острова» на СТС.