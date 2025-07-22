«И не скажешь, что давно бабушка»: Надежда Бабкина показала редкое фото с невесткой

22 июля 2025, 17:42

Певица Надежда Бабкина поделилась милым фото с отдыха

Надежда Бабкина и Татьяна Бабкина (Фото: Instagram* @ngbabkina)

Известная певица Надежда Бабкина проводит отпуск в солнечной Ялте вместе со своей невесткой Татьяной. Соответствующее фото с супругой сына артистка опубликовала в своём блоге.





75-летняя Бабкина рассказала, что решила сбежать из дождливой Москвы на Чёрное море ради отдыха и долгожданной встречи с внуками, которые отдыхают в «Артеке». На снимке, которым она поделилась с поклонниками, певица вместе с невесткой Татьяной мило улыбаются, скрыв глаза очками от яркого солнца.

«Проведали внуков, привезли свежих ягод и фруктов с ялтинского рынка. Наконец-то отпуск!» — восторженно подписала Надежда Георгиевна фото.

«И не скажешь, что давно бабушка! Так держать», — похвалили певицу фанаты.