«И не скажешь, что давно бабушка»: Надежда Бабкина показала редкое фото с невесткой
Певица Надежда Бабкина поделилась милым фото с отдыха
Известная певица Надежда Бабкина проводит отпуск в солнечной Ялте вместе со своей невесткой Татьяной. Соответствующее фото с супругой сына артистка опубликовала в своём блоге.
75-летняя Бабкина рассказала, что решила сбежать из дождливой Москвы на Чёрное море ради отдыха и долгожданной встречи с внуками, которые отдыхают в «Артеке». На снимке, которым она поделилась с поклонниками, певица вместе с невесткой Татьяной мило улыбаются, скрыв глаза очками от яркого солнца.
«Проведали внуков, привезли свежих ягод и фруктов с ялтинского рынка. Наконец-то отпуск!» — восторженно подписала Надежда Георгиевна фото.Поклонники, увидев публикацию, были шокированы внешностью 75-летней артистки.
«И не скажешь, что давно бабушка! Так держать», — похвалили певицу фанаты.Многие из них отметили, что Бабкина за счёт частых пластических операций стала выглядеть ровесницей своей невестки.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.