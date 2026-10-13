«Больше двух лет вместе»: Алина Воскресенская объяснила, почему не показывает избранника
Актриса Алина Воскресенская, известная по сериалу «Универ. Молодые», рассказала о личной жизни и призналась, что уже больше двух лет состоит в отношениях. При этом раскрывать личность избранника артистка пока не готова.
В интервью «Леди Mail» Воскресенская сообщила, что её возлюбленный тоже работает в киноиндустрии, но не появляется в кадре. Мужчина занимается режиссурой коммерческих проектов. Актриса также подчеркнула, что их отношения не связаны с работой и он не снимает её в своих проектах.
По словам Алины, они серьёзно настроены на совместное будущее. Ранее актриса не публиковала фотографии с избранником, предпочитая сохранять интригу и личное пространство.
Однако теперь Воскресенская задумалась о том, чтобы чаще делиться совместными снимками. Она заметила, что публикация исчезающих фотографий с возлюбленным не привела к отпискам поклонников. Поэтому в ближайшее время актриса, вероятно, начнёт показывать избранника в социальных сетях.
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