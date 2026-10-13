«Больше двух лет вместе»: Алина Воскресенская объяснила, почему не показывает избранника

13 октября 2026, 18:42

Звезда «Универа. Молодые» Алина Воскресенская скрывает возлюбленного-режиссёра

Алина Воскресенская (Фото: Instagram* / @voskresenskayalina)

Актриса Алина Воскресенская, известная по сериалу «Универ. Молодые», рассказала о личной жизни и призналась, что уже больше двух лет состоит в отношениях. При этом раскрывать личность избранника артистка пока не готова.