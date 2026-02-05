«Это очевидно»: Катя Лель увидела НЛО на снимках подруги Леры Кудрявцевой

05 февраля 2026, 02:44

Катя Лель увидела НЛО на снимках подруги Леры Кудрявцевой

Катя Лель (Фото: РИА Новости / Михаил Воскресенский)

Певица Катя Лель в беседе с изданием «Газета.Ru» прокомментировала снимки с неопознанным летающим объектом. Фото в личном блоге опубликовала телеведущая Лера Кудрявцева.





По словам исполнительницы хита «Мой мармеладный», она внимательно изучила публикацию подруги телеведущей, и пришла к однозначному выводу: на снимках — не блик и не отражение фонаря, а представители внеземной цивилизации.



«Это же всё очевидно! Да [это НЛО]», — заявила артистка.