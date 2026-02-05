«Это очевидно»: Катя Лель увидела НЛО на снимках подруги Леры Кудрявцевой
Певица Катя Лель в беседе с изданием «Газета.Ru» прокомментировала снимки с неопознанным летающим объектом. Фото в личном блоге опубликовала телеведущая Лера Кудрявцева.
По словам исполнительницы хита «Мой мармеладный», она внимательно изучила публикацию подруги телеведущей, и пришла к однозначному выводу: на снимках — не блик и не отражение фонаря, а представители внеземной цивилизации.
«Это же всё очевидно! Да [это НЛО]», — заявила артистка.Лель также предположила, что Кудрявцева и сама осознаёт происходящее, но не признается. По мнению певицы, чтобы открыто заявить об этом, нужна смелость, которой обладают не все. Сама Кудрявцева, разместив снимки в соцсети, отметила, что их сделала её хорошая знакомая, и та заверила, что фотографии не подвергались обработке в графических редакторах.