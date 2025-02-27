«Я на связи с семьей пострадавшей»: Буйнов сделал заявление о произошедшем ДТП

Александр Буйнов (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)
Певец Александр Буйнов не пытался покинуть место ДТП. Об этом исполнитель хита «Падают листья» заявил изданию Super.
«В сумерках наехал правым крылом машины. На авто никаких следов нет. Со мной все норм. Женщина легко травмирована: синяки, растяжение связки левого колена. Я на связи с семьей пострадавшей», — пояснил он.Ранее в сети появились кадры первых минут после случившейся аварии. Как писал Telegram-канал Mash, все произошло в подмосковной Апрелевке.
Согласно публикации, Буйнов сказал, что не заметил женщину на переходе, поэтому не успел вовремя среагировать. Известно, что звезда лечится от онкологии препаратами.
Ранее сообщалось, кого сбил Александр Буйнов.
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