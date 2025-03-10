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«Стало плохо, я в больнице»: Александр Буйнов не пришёл на посвящённое ДТП с его участием ток-шоу «Пусть говорят»

Александр Буйнов проигнорировал ток-шоу «Пусть говорят» о ДТП с его участием
Александр Буйнов (Фото: Телеграм @buinovofficial)

Александр Буйнов (Фото: Телеграм @buinovofficial)

Певец Александр Буйнов не явился на запись программы «Пусть говорят» на Первом канале. Выпуск ток-шоу должен быть посвящён дорожно-транспортному происшествию, произошедшему по вине артиста, в котором пострадала женщина.
Из-за того, что Буйнов проигнорировал телепередачу, многие вопросы остались без ответа, пишет Voice. Незадолго до назначенного времени записи программы он отправил сыну потерпевшей сообщение: «Мне стало плохо, я лег в больницу». Таким образом, певец в последний момент отказался от участия в передаче, которая должна была раскрыть все детали аварии.

Напомним, инцидент произошёл 27 февраля в Подмосковье. Внедорожник Lexus, принадлежащий певцу, сбил 61-летнюю воспитательницу детского сада Аллу Смирнову на пешеходном переходе. Женщина была госпитализирована, у неё диагностировали разрыв связок. Изначально 74-летний артист заявил, что он находился на пассажирском сидении, а управлял машиной его водитель.

Однако, даже если это так, очевидцы рассказали, что сразу после аварии Буйнов не оказал помощь пострадавшей, а принялся рассматривать повреждения, которые получил автомобиль. Концертный директор певца Сергей Пуговкин утверждает обратное.

«Александр сразу вышел из машины, предлагал помощь и даже собирался отвезти женщину в больницу», — заявил он.

Самочувствие самого артиста вызывает много вопросов. Осенью прошлого года появились слухи о серьёзных проблемах со здоровьем у Буйнова и даже о присвоении ему паллиативного статуса. Тогда он опроверг эту информацию, подтвердив, что лечится, но чувствует себя удовлетворительно.

Семья пострадавшей женщины пока ещё не получила официальных извинений от Александра. Впрочем представители певца заявляют, что Буйнов готов компенсировать ущерб и расходы на лечение и находится в постоянном контакте с Аллой.

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#подмосковье
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«От людей на деревне не спрячешься»: SHAMAN признался, почему не стал скрывать роман с Мизулиной
SHAMAN рассказал, почему не стал скрывать отношения с Мизулиной
10 марта 2025, 18:17

Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина (Фото: Telegram @shaman_channel)

Певец SHAMAN на концерте в Москве подтвердил, что у него роман с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной, и объяснил журналистам, почему не может скрывать свои отношения.
«Есть такая песня: "От людей на деревне не спрячешься". Поэтому, даже если я буду все скрывать и шифровать, все равно так или иначе просочится», — пояснил Дронов в беседе с корреспондентом URA.RU.

9 марта Ярослав Дронов во время сольного концерта вывел Екатерину, облачённую в нежное платье молочного цвета, на сцену. И не случайно наряд главы Лиги безопасного интернета напомнил зрителям платье невесты. Певец официально объявил поклонникам о том, что с девушкой его связывают романтические отношения.


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#отношения
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#мама
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Звезда «Универа» Станислав Ярушин заявил, что его 13-летняя дочь решила снять фильм
10 марта 2025, 18:10

Станислав Ярушин с дочкой Стефанией (Фото: Инстаграм* @yarushinstanislav)

Российский актер Станислав Ярушин заявил, что его 13-летняя дочь решила снять свой первый фильм. Девочка уже написала сценарий и показала его звездному отцу. Об этом Ярушин сообщил в своем блоге.
«Стеша написала свой первый киношный сценарий и хочет, как режиссер, снять задуманное. Я, естественно, помогу. Короче, сидим и читаем сценарий!», — написал звезда «Универа».

Актер отметил, что успех в любом деле приходит через опыт и ошибки. Сценарий девочка еще не дописала, но Станислав признался, что гордится ее «правильным видением этой первой картины».

В 2011 году Ярушин женился на Алене Харламовой. Пара встретилась во время съемок «Универа», где трудилась подруга девушки. У пары трое детей: помимо Стефании, они воспитывают 10-летнего Ярослава и 5-месячную Александру.

Стоит напомнить, что Станислав Ярушин получил широкую известность благодаря ролям в сериалах «Универ», «Универ. Новая общага» и «Сашатаня» на ТНТ.

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«Живет в однушке с грязными окнами»: Виктория Романец заявила, что Пинчук полностью содержала мужа

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#сценарий
#отец
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«Живет в однушке с грязными окнами»: Виктория Романец заявила, что Пинчук полностью содержала мужа
Виктория Романец заявила, что Пинчук полностью содержала мужа
10 марта 2025, 18:02

Виктория Романец (Фото: Telegram @romanets_official)

Звезда «Дома-2» Виктория Романец заявила, что ее соратница по проекту Ирина Пинчук, которая собирается разводиться с Араем Чобаняном, сама обеспечивала семью.
Романец призналась, что знает о том, что происходит в семье Пинчук, однако заявила, что не хочет никого обсуждать и осуждать, однако все же невзначай отметила, что именно Пинчук обеспечивала семью.

«Смотрю на истории парочек, которые прилюдно говорят о любви, а потом расстаются. И вот что я подумала: лучше быть одной, чем вот так. Не считаю мужа Ирины самодостаточным мужчиной. Она тянула все на себе. Я смотрю, Арай сейчас живет в однушке с грязными окнами. И как живет Ира!» — отметила Романец на «ШБ-шоу» на премии для блогеров Russian Musicbox.

Напомним, Пинчук, узнав об изменах отца своих двоих сыновей, устроила истерику в соцсетях и в первый же день объявила о разводе.

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«Слухи о моей смерти преувеличены»: Евгений Петросян вышел на связь после госпитализации
10 марта 2025, 17:44

Евгений Петросян (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

79-летний юморист записал обращение по пути на концерт в Подмосковье. Евгений Петросян дал понять, что чувствует себя прекрасно, сообщил Телеграм-канал «Звездная пыль».
8 марта Петросяна госпитализировали в Боткинскую больницу с желудочно-кишечным кровотечением. Журналисты говорили, что Евгений в тяжелом состоянии попал в реанимацию. Жена артиста, Татьяна Брухунова, подтвердила госпитализацию супруга, но подчеркнула, что он не находится в реанимации.

«Слухи о моей смерти явно преувеличены. Вот сегодня 10 марта, я еду в Серпухов с большим концертом. Он будет идти часов пять. Это пробный концерт к новой съемке «Петросян-шоу». До скорых встреч!» — объяснил Евгений.

Петросян выглядел бодрым и веселым, как будто и не находился в больнице совсем недавно.

Кстати, на этой неделе семья отпразднует важное событие — сыну Евгения Петросяна и Татьяны Вагану исполнится пять лет.

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На Елену Малышеву снова подали в суд за нарушение авторских прав

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#евгений петросян
#юмор
#концерт
#больница
#госпитализация
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На Елену Малышеву снова подали в суд за нарушение авторских прав
10 марта 2025, 17:44

Елена Малышева (Фото: РИА Новости/ Виталий Белоусов)

На российскую телеведущую и врача-терапевта Елену Малышеву подали в суд, сообщил Teлеграм-канал «Звездач».
На Малышеву подали иск за нарушение авторских прав на сумму 83 тысячи 333 рубля. Ранее телеведущей уже приходилось выплачивать порядка 130 тысяч по такому же делу.

Ранее Елена Малышева поделилась тревожными новостями о здоровье 91-летней мамы, которая всё чаще оказывается в больнице. Оказалось, что мама телеведущей «совсем не ходит» и весьма часто оказывается в больнице. Ведущая «Жить здорово!» отметила, что иногда задушевно беседует с ней и в такие моменты думает, что всё плохое отступает.

Напомним, что с 2010-го Малышева ведет медицинскую программу «Жить здорово!» на «Первом канале». Помимо своей деятельности на телевидении, Елена управляет собственным бизнесом.

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