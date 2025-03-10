«Стало плохо, я в больнице»: Александр Буйнов не пришёл на посвящённое ДТП с его участием ток-шоу «Пусть говорят»

Александр Буйнов (Фото: Телеграм @buinovofficial)
Певец Александр Буйнов не явился на запись программы «Пусть говорят» на Первом канале. Выпуск ток-шоу должен быть посвящён дорожно-транспортному происшествию, произошедшему по вине артиста, в котором пострадала женщина.
Из-за того, что Буйнов проигнорировал телепередачу, многие вопросы остались без ответа, пишет Voice. Незадолго до назначенного времени записи программы он отправил сыну потерпевшей сообщение: «Мне стало плохо, я лег в больницу». Таким образом, певец в последний момент отказался от участия в передаче, которая должна была раскрыть все детали аварии.
Напомним, инцидент произошёл 27 февраля в Подмосковье. Внедорожник Lexus, принадлежащий певцу, сбил 61-летнюю воспитательницу детского сада Аллу Смирнову на пешеходном переходе. Женщина была госпитализирована, у неё диагностировали разрыв связок. Изначально 74-летний артист заявил, что он находился на пассажирском сидении, а управлял машиной его водитель.
Однако, даже если это так, очевидцы рассказали, что сразу после аварии Буйнов не оказал помощь пострадавшей, а принялся рассматривать повреждения, которые получил автомобиль. Концертный директор певца Сергей Пуговкин утверждает обратное.
Самочувствие самого артиста вызывает много вопросов. Осенью прошлого года появились слухи о серьёзных проблемах со здоровьем у Буйнова и даже о присвоении ему паллиативного статуса. Тогда он опроверг эту информацию, подтвердив, что лечится, но чувствует себя удовлетворительно.
Семья пострадавшей женщины пока ещё не получила официальных извинений от Александра. Впрочем представители певца заявляют, что Буйнов готов компенсировать ущерб и расходы на лечение и находится в постоянном контакте с Аллой.
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Напомним, инцидент произошёл 27 февраля в Подмосковье. Внедорожник Lexus, принадлежащий певцу, сбил 61-летнюю воспитательницу детского сада Аллу Смирнову на пешеходном переходе. Женщина была госпитализирована, у неё диагностировали разрыв связок. Изначально 74-летний артист заявил, что он находился на пассажирском сидении, а управлял машиной его водитель.
Однако, даже если это так, очевидцы рассказали, что сразу после аварии Буйнов не оказал помощь пострадавшей, а принялся рассматривать повреждения, которые получил автомобиль. Концертный директор певца Сергей Пуговкин утверждает обратное.
«Александр сразу вышел из машины, предлагал помощь и даже собирался отвезти женщину в больницу», — заявил он.
Самочувствие самого артиста вызывает много вопросов. Осенью прошлого года появились слухи о серьёзных проблемах со здоровьем у Буйнова и даже о присвоении ему паллиативного статуса. Тогда он опроверг эту информацию, подтвердив, что лечится, но чувствует себя удовлетворительно.
Семья пострадавшей женщины пока ещё не получила официальных извинений от Александра. Впрочем представители певца заявляют, что Буйнов готов компенсировать ущерб и расходы на лечение и находится в постоянном контакте с Аллой.
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Александр Бойцов