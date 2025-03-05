Стало известно, какое наказание ждет Буйнова за ДТП с пострадавшей

Юлия Меньшова, ведущая и актриса, смогла не только заявить о себе в мире шоу-бизнеса, но и успешно вырваться из тени своих знаменитых родителей. Ее талант и упорство позволили ей завоевать признание зрителей и критиков. Однако личная жизнь Юлии не всегда была безоблачной: она пережила расставание с мужем, но сделала выбор в пользу прощения.