Стало известно, какое наказание ждет Буйнова за ДТП с пострадавшей

Александр Буйнов (Фото: телеграм-канал @buinovofficial)
Певца Александра Буйнова могут оштрафовать или лишить водительских прав за ДТП со сбитой пенсионеркой, реального лишения свободы не будет. Об этом заявил адвокат Елена Сенина в беседе с NEWS.ru.
По ее мнению, исхода дела, как в случае с актером Михаилом Ефремовым, не будет, так как степень нанесенного вреда разная.
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«Если мы говорим о вреде средней тяжести, там ни о каких сроках, лишении свободы речь не идет, это административный штраф или лишение прав управления транспортным средством», — пояснила юрист.Сенина добавила, что у пенсионерки, если судить по публикациям СМИ, степень тяжести вреда средняя или легкая, а уголовное дело возбуждается лишь в случае тяжелой степени или смерти потерпевшего.
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Данил Пономарев