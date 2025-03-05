Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Стало известно, какое наказание ждет Буйнова за ДТП с пострадавшей

Стало известно, какое наказание ждет Буйнова за ДТП с пострадавшей

Адвокат Сенина: Буйнова могут оштрафовать или лишить прав за ДТП с пострадавшей
Александр Буйнов (Фото: телеграм-канал @buinovofficial)

Александр Буйнов (Фото: телеграм-канал @buinovofficial)

Певца Александра Буйнова могут оштрафовать или лишить водительских прав за ДТП со сбитой пенсионеркой, реального лишения свободы не будет. Об этом заявил адвокат Елена Сенина в беседе с NEWS.ru.
По ее мнению, исхода дела, как в случае с актером Михаилом Ефремовым, не будет, так как степень нанесенного вреда разная.
«Если мы говорим о вреде средней тяжести, там ни о каких сроках, лишении свободы речь не идет, это административный штраф или лишение прав управления транспортным средством», — пояснила юрист.
Сенина добавила, что у пенсионерки, если судить по публикациям СМИ, степень тяжести вреда средняя или легкая, а уголовное дело возбуждается лишь в случае тяжелой степени или смерти потерпевшего.

Читайте также:

Буйнов вышел на связь после ДТП в Подмосковье

«Достали эти упыри»: жена Александра Буйнова заявила, что новость о ДТП — провокация СМИ

«Все порешать»: Буйнов предложил денег сыну пострадавшей в ДТП пенсионерки
#подмосковье
#дтп
#дело
#штраф
#уголовное дело
#юрист
#сми
«Предпочитаю огибать как змея»: Наташа Королева раскрыла, как следит за языком
Певица Королева заявила, что не ругается матом в конфликтных ситуациях
05 марта 2025, 15:04

Наташа Королева (фото: Instagram*/koroleva__star)

Певица Наташа Королева заявила, что старается не ругаться матом даже в конфликтных ситуациях и умеет себя сдерживать. Об этом она поделилась в беседе с Общественной Службой Новостей на полях церемонии «Виктория».
По ее словам, она предпочитает избегать скандалов и находит это куда более интересным, чем в них участвовать.
«Да, я могу выругаться, использовать матерное слово. Но я больше предпочитаю огибать как змея любые конфликтные моменты. Это куда интереснее», — рассказала певица.
ОСН отмечает, что Наташа Королева пришла на церемонию в белом костюме с блестящими узорами из камней и без своего звездного супруга Тарзана.

Читайте также:

С трудом говорит по-русски: Пугачева поддержала Орбакайте после ее конфуза

Милане Хаметовой исполнилось 15 лет: как она попала в Forbes и что на самом деле ее связывает с бывшим Бузовой Манукяном

«Я буду перевязывать трубы!»: беременная седьмым ребенком внучка Олега Стриженова больше не хочет рожать

*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России
#певица
#змея
#компании
#шоу-бизнес
#русский язык
Следите за нашими новостями
в удобном формате
С трудом говорит по-русски: Пугачёва поддержала Орбакайте после её конфуза
Орбакайте показала неудачные кадры со съёмок афиши гастролей
05 марта 2025, 14:58

Кристина Орбакайте (фото: Telegram @orbakaite_k_telegram)

После того как Кристина Орбакайте покинула Россию, в её отношениях с матерью Аллой Пугачёвой наступила оттепель. Певица всё чаще стала публично поддерживать дочь и радоваться её победам.
Несколько дней назад Орбакайте объявила, что собирается в тур по Европе. После она опубликовала ролик с неудачными дублями со съёмок афиши гастролей, в комментариях к которому Пугачёва назвала дочь звездой.

Кристина представила кадры, на которых и двух слов не может связать на русском языке. Певица постоянно сбивалась во время записывания анонсов предстоящих выступлений и злилась, что у неё ничего не получается.

«Немного разбавлю ленту для слишком серьёзных и грамотных комментаторов! Всех крепко обнимаю», – не без самоиронии написала Орбакайте.
Почти сразу же после публикации поста в комментариях появилась реакция Пугачёвой, которая оставила изображение звезды.

Читайте также:

Без семьи и друзей: Кристина Орбакайте рассказала, как отметит день рождения

Алла Пугачева обратилась к Орбакайте в преддверии скорой встречи

«Отказывается уезжать из России»: сыновья Кристины Орбакайте разругались из-за политики
#певица
#звёзды
#кадры
#семья
#алла пугачёва
#русский язык
#съёмки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Милане Хаметовой исполнилось 15 лет: как она попала в Forbes и что на самом деле ее связывает с бывшим Бузовой Манукяном
05 марта 2025, 14:56

Милана Хаметова (Фото: Instagram*@milana_khametova)

Юная звезда интернета, блогер Милана Хаметова, 4 марта отпраздновала свой 15-й день рождения. В столь малом возрасте девушка многого добилась: популярность, доходы и даже собственный дом. О подробностях жизни звезды соцсетей читайте в материале «Радио 1».

Девочка из обычной семьи

Милана Хаметова (Фото: Instagram*@milana_khametova)

Милана родилась 4 марта 2010 года в Новосибирске. Родители девочки, Альбина и Евгений Хаметовы, далекие от публичности люди, с самого рождения ребенка были заинтересованы в развитии ребенка. Научившись ходить, девочка начала посещать кружки танцев и гимнастики, несколько позже к ним добавились занятия по вокалу.

С трёхлетнего возраста мама девочки начала публиковать её фотографии в социальных сетях, что впоследствии привело к сотрудничеству с модельным агентством. Так юная Милана стала лицом рекламных кампаний известных российских брендов, таких как «Дочки-сыночки», «Непоседа», «Акула Кидс» и «Millisa».

Малышка активно участвовала в модельных съемках и конкурсах. В возрасте шести лет завоевала титул «Мини-мисс Сибири», а через год стала «Юной Мисс Россия» и обладателем Гран-при конкурса «Маленькая Мисс Россия — 2017» в категории Littlе.

Звезда интернета


Милана Хаметова (Фото: Instagram*@milana_khametova)

В В 2010 году семья переехала из Новосибирска в Москву, где карьера Миланы начала развиваться еще более стремительно. К тому моменту мама Хаметовой создала аккаунты дочери во всех имеющихся социальных сетях. Контент постоянно пополнялся новыми постами от лица Миланы. Музыкально-развлекательные ролики быстро нашли отклик у молодого поколения пользователей сети. В 2021 году в Instagram* у девочки было уже более 1,4 миллиона подписчиков.

На такую популярность в сети обратил внимание Давид Манукян (Дава) и пригласил ее в дом тиктокеров Super House, где она поселилась вместе с мамой. Кроме того, он заключил с начинающей интернет-знаменитостью эксклюзивный договор, став её менеджером, и активно начал продвигать её творчество по всем возможным направлениям.

В начале 2021 года Милана выпустила свою первую официальную песню под названием «Умка». Клип на эту песню набрал огромное количество просмотров — около 90 миллионов. Следующая песня под названием «Краш» также принесла около 1,7 миллиона просмотров.

Автор песен Пугачевой разрешил Ольге Бузовой исполнять его композиции
Автор песен Пугачевой разрешил Ольге Бузовой исполнять его композиции

Миллионер в 13 лет


Милана Хаметова (Фото: Instagram*@milana_khametova)

В 2023 году Хаметова была включена в расширенный список участников рейтинга Forbes «30 до 30» в категории «Новые медиа», став самой маленькой участницей этого списка. Милана также стала самой юной ведущей на канале МУЗ-ТВ. В эфире телеканала 1 июня 2023 года состоялся специальный выпуск хит-парада «МУЗ-ТВ чарт», в котором она представила десятку самых популярных музыкальных видео за неделю.

В конце 2023 года блогерша купила трёхэтажный особняк в Москве. Пока что блогер не раскрывает сумму своего дохода. В беседе с «RU.TV» она отметила:

«На жизнь хватает, поэтому всё прекрасно».

Как сейчас живет звезда


В 2024 году юная Милана исполнила роль Маши в семейной комедии «Не одна дома». В том же году она озвучила главную героиню в мультфильме «Эмма в мире лам». В 2025 году Милана впервые отправилась в свой сольный тур под названием «ЛП-шоу». Первый концерт состоялся 1 февраля в Ульяновске, а всего в рамках гастролей запланировано посещение 21 города.

Кроме всего, поклонники звезды в скором времени смогут увидеть продолжение картины «Не одна дома» в 2025 году, фильм находится в производстве.

Читайте также:

«К маме на перевоспитание»: Клава Кока поделилась требованиями к будущему партнеру

Зепюр Брутян публично обратилась к дочери Прилучного от брака с Муцениеце

«Хочется быть бабушкой»: Мама певца SHAMAN не общается с его единственной дочерью

*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России
#интернет
#концерт
#фильм
#договор
#медиа
#видео
#родители
#творчество
#звёзды
#шоу
#блогер
#instagram
#карьера
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Я буду перевязывать трубы!»: беременная седьмым ребёнком внучка Олега Стриженова больше не хочет рожать
Беременная седьмым ребёнком Александра Стриженова больше не хочет рожать
05 марта 2025, 14:42

Александра Стриженова с мужем Павлом (фото: Instagram* @mommy_me-ya)

Александра Стриженова приняла решение, что седьмой ребёнок станет для неё последним. 37-летняя многодетная мать во время родов перенесёт дополнительную операцию.
Внучка народного артиста СССР Олега Стриженова не планировала беременеть спустя год после рождения шестого ребёнка – дочери Марианны. Совсем недавно она сделала пластику по коррекции фигуры, но вскоре узнала, что снова беременна, и решила сохранить ребёнка. Александра и её супруг Павел уже знают, что ждут девочку.

Беременность протекает тяжело – у ребёнка была угроза синдрома Дауна, да и сама Стриженова чувствует себя гораздо хуже, чем во время предыдущих беременностей. Многодетная мать решила, что седьмой ребёнок будет для неё последним. В ходе кесарева сечения Александре сделают дополнительную операцию, чтобы она больше не смогла зачать.

«Я буду перевязывать трубы! Это можно, а иногда даже и нужно (как в моем случае) делать при кесарево. И при условии, что мы с Пашей оба против абортов, а о методах контрацепции ничего не знаем – это хорошая идея. Эта беременность самая сложная. Мне не было так тяжело, даже когда я была одна. Гормоны скачут. Мне безумно тяжело дышать, ходить, лежать и даже спать. А когда мы ждали результаты НИПТ, это было жутким испытанием», – рассказала Стриженова в своих соцсетях.
Читайте также:

Выдумала роман с бизнесменом, стала жертвой преступников, любит экстрим: как живёт актриса Екатерина Маликова

«Если тебя обсуждают – значит ты впереди!»: жена Петросяна сделала заявление после новостей о квартире за 440 млн и долгах за ЖКУ

«Зависть и злость»: Стас Пьеха рассказал о плачевных последствиях афиширования личной жизни

*запрещён в РФ
#ребёнок
#мать
#беременность
#операция
#роды
#многодетная семья
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Скандал с Максаковой, связь с Галкиным* и возвращение к мужу после четырех лет развода: Чем еще сможет поразить Юлия Меньшова?
05 марта 2025, 14:39

Юлия Меньшова (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Юлия Меньшова, ведущая и актриса, смогла не только заявить о себе в мире шоу-бизнеса, но и успешно вырваться из тени своих знаменитых родителей. Ее талант и упорство позволили ей завоевать признание зрителей и критиков. Однако личная жизнь Юлии не всегда была безоблачной: она пережила расставание с мужем, но сделала выбор в пользу прощения.
Как же сегодня складывается жизнь и карьера этой яркой представительницы звездной династии? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Суровое детство

В этом году Юлия, дочь Владимира Меньшова и Веры Алентовой, отпраздновала свой 55-й день рождения. Поскольку родители активно развивали свои карьеры, воспитанием Юлии занималась довольно строгая и сдержанная бабушка. Отец и мать всегда были требовательными и не спешили проявлять нежность к своей дочке.

Интересно, что самыми счастливыми годами своего детства Юлия считала тот период, когда ее родители не жили вместе. Каждые выходные отец забирал ее к себе, они вместе ходили на рынок, готовили и проводили много времени вдвоем, что позволило ему уделять ей больше внимания.

Успешные родители не позволяли ей носить в школу дорогие зарубежные вещи, которые привозили из командировок. Несмотря на попытки Юлии убедить мать в том, что почти все ее одноклассники носят импортные джинсы, аргументы не срабатывали. С двенадцати лет Юля каждый год помогала родственникам в колхозе собирать урожай, и только там могла нарядиться и сделать макияж перед тем, как отправиться на танцы.

Фото: iStock/Tendo23

Самая востребованная ведущая страны

Юлия Большова поступила в школу-студию МХАТ под фамилией, скрывающей ее родственные связи. Однако, после успешной сдачи экзаменов, она решилась на откровенность и призналась в своем истинном происхождении. Ожидала ли она поддержки и похвалы от родителей? Увы, вместо одобрения, Юлия сталкивалась лишь с постоянной критикой, что лишь подчеркивало высокие требования, которые они предъявляли к своей дочери.

После завершения обучения Меньшова нашла себя в театре имени Чехова. Однако времена лихих 90-х не щадили ни артистов, ни зрителей — залы театра оставались полупустыми. В поисках новых горизонтов Юлия решила обратиться к телевидению. Начав свою карьеру с должности редактора программы «Мое кино», она быстро завоевала популярность и стала одной из самых востребованных ведущих страны.

Не ограничиваясь работой на телевидении, Юлия также успела сняться более чем в тридцати фильмах, подтверждая тем самым свой талант и стремление к самовыражению в различных формах искусства.

Фото: iStock/smolaw11

Личная жизнь

Юлия встретила своего будущего мужа Игоря Гордина в 27 лет и сразу почувствовала, что он может стать ее супругом. После года совместной жизни они поженились, когда Юлия уже была популярной ведущей, а Игорь — неизвестным артистом ТЮЗа.

У пары родились двое детей: сын Андрей и дочь Таисия. Однако после восьми лет совместной жизни они развелись из-за загруженности на работе, бытовых трудностей и финансовых вопросов, так как Юлия была главной добытчицей в семье. Через четыре года раздельной жизни они решили дать своим отношениям второй шанс, осознав, что все еще важны друг для друга.

Ведущая программы

В течение четырех лет Юлия Меньшова была ведущей программы «Наедине со всеми» на Первом канале, где ей приходилось обсуждать острые темы с известными личностями. Одним из самых неприятных и неожиданных интервью стала беседа с Людмилой Максаковой. Несмотря на предупреждения о сложном характере актрисы и её мастерстве в провокациях, в начале съемок Максакова вела себя довольно мило. Однако вскоре гостья начала практически перебивать Юлию, акцентируя внимание на деталях своей личной жизни, что стало полной неожиданностью для ведущей. Меньшова, растерявшись, решила отпустить ситуацию, осознав, что это тоже часть портрета героя.

Связь с Галкиным*

Несколько лет назад Юлия покинула Первый канал после совместной работы с супругом Аллы Борисовны. С коллегой у неё не сложились отношения: тот стремился тянуть одеяло на себя, что вызывало недовольство ведущей. Кроме того, Юлии не нравилось, что большинство гостей программы были представителями шоу-бизнеса, тогда как ей ближе были актеры театра и кино. Она также не соглашалась с методами, которыми редакция пыталась поднять рейтинги шоу, и чувствовала, что команда явно настроена против неё, вырезая важные моменты из программы.

Интересно, что после того как Максим Галкин* покинул страну, Меньшову пригласили вернуться на Первый канал. Однако она ответила отказом, подтвердив тем самым свою независимость и принципы.

Читайте также:

Диана Арбенина продала два дома на берегу океана в американском штате Джорджия

Нюша раскрыла тайны личной жизни на фоне слухов о романе с бизнесменом

«К маме на перевоспитание»: Клава Кока поделилась требованиями к будущему партнеру

*признан Минюстом РФ иноагентом
#статьи
#кино
#актеры
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате