«Рухнул в снег»: Митя Фомин вспомнил неудачное выступление
Певец Митя Фомин поделился подробностями неприятного инцидента, который произошёл с ним во время выступления в Шерегеше. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Артист рассказал, что концерт проходил в сложных погодных условиях: сцена находилась на склоне, а из-за осадков поверхность стала скользкой. В какой-то момент Фомин решил спуститься ближе к зрителям, но не удержался на ногах и упал прямо в снег.
«У меня была скользкая обувь, я не удержался и упал. Благо не задел ни лицо, ни голову… Потом встал и продолжил выступление», — отметил певец.По словам артиста, серьёзных травм удалось избежать — он остался цел и смог завершить концерт.
Также Фомин признался, что задумывается о небольших изменениях во внешности: он хотел бы исправить ранее сломанный палец, а также рассматривает возможность процедуры по пересадке волос.