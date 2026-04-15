«Рухнул в снег»: Митя Фомин вспомнил неудачное выступление

Митя Фомин (Фото: Instagram* / @mf_agent)

Певец Митя Фомин поделился подробностями неприятного инцидента, который произошёл с ним во время выступления в Шерегеше. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».



Артист рассказал, что концерт проходил в сложных погодных условиях: сцена находилась на склоне, а из-за осадков поверхность стала скользкой. В какой-то момент Фомин решил спуститься ближе к зрителям, но не удержался на ногах и упал прямо в снег.

«У меня была скользкая обувь, я не удержался и упал. Благо не задел ни лицо, ни голову… Потом встал и продолжил выступление», — отметил певец.
По словам артиста, серьёзных травм удалось избежать — он остался цел и смог завершить концерт.

Также Фомин признался, что задумывается о небольших изменениях во внешности: он хотел бы исправить ранее сломанный палец, а также рассматривает возможность процедуры по пересадке волос.

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

