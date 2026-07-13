«Дисциплинирует»: Владимир Машков заявил о влиянии театра на поведение публики
Актёр Владимир Машков объяснил, почему театр дисциплинирует публику
Владимир Машков высказал свои мысли о том, какое место занимает театр в жизни современного общества.
В беседе с «Москва 24» актёр подчеркнул, что театр сегодня остаётся чуть ли не единственной площадкой, где публика продолжает тщательно подходить к выбору одежды.
Он отметил, что театральное пространство сейчас возвращает моду на красивые костюмы и торжественные выходы.
«Театр — это единственное место, куда люди одеваются хорошо. Вместе с артистами и режиссёрами зритель является третьим создателем спектакля. Так, по‑моему, даже на свадьбы не наряжаются — ни в рестораны, ни в кино. <…> Пространство и другие зрители дисциплинируют всё вокруг — это удивительная вещь», — отметил народный артист России.Ранее режиссёр Никита Михалков объяснил, почему важно устраивать праздники в трудные времена. По его словам, такие мероприятия помогают смягчать боль и горе.