«Дисциплинирует»: Владимир Машков заявил о влиянии театра на поведение публики

13 июля 2026, 18:08

Актёр Владимир Машков объяснил, почему театр дисциплинирует публику

Владимир Машков (Фото: кадр из фильма «Вызов»)

Владимир Машков высказал свои мысли о том, какое место занимает театр в жизни современного общества.





В беседе с «Москва 24» актёр подчеркнул, что театр сегодня остаётся чуть ли не единственной площадкой, где публика продолжает тщательно подходить к выбору одежды.



Он отметил, что театральное пространство сейчас возвращает моду на красивые костюмы и торжественные выходы.

«Театр — это единственное место, куда люди одеваются хорошо. Вместе с артистами и режиссёрами зритель является третьим создателем спектакля. Так, по‑моему, даже на свадьбы не наряжаются — ни в рестораны, ни в кино. <…> Пространство и другие зрители дисциплинируют всё вокруг — это удивительная вещь», — отметил народный артист России.