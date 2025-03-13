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«Это освобождающий опыт»: Милли Бобби Браун собирается побриться налысо после родов

Актриса Милли Бобби Браун намерена побреется налысо после рождения первенца
Милли Бобби Браун (Фото: Инстаграм* @milliebobbybrown)

Милли Бобби Браун (Фото: Инстаграм* @milliebobbybrown)

Американская актриса Милли Бобби Браун собирается обрить голову после рождения первенца, сообщил Radar Online.
Раньше Браун уже срезала волосы ради дебютной роли Одиннадцать в сериале «Очень странные дела», который вышел в эфир в 2016 году, когда артистке было 11 лет.

По словам Милли, она обычно не думает о волосах. Когда она побрилась налысо, то поняла, что волосы «не являются частью ее ауры». Опыт обривания артистка называет «освобождающим», она хотела бы посоветовать его другим девушкам.

«Может быть, я бы сбрила их прямо перед родами, потому что я думаю, что волосы — это такое испытание, с которым в любом случае приходится иметь дело. Я собираюсь воспитывать своего ребенка. Зачем возиться с моими волосами? И я думаю, что это освобождающий опыт», — добавила Милли Бобби Браун.

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Донателла Версаче покинула пост директора Versace и показала архивные фото с умершим братом Джанни
Донателла Версаче покинула пост креативного директора Versace
13 марта 2025, 20:45

Донателла Версаче (Фото: Инстаграм* @donatella_versace)

Донателла Версаче ушла с поста креативного директора дома Versace и трогательно обратилась к своему умершему брату и по совместительству основателю бренда Джанни. О своем решении 69-летняя модельер написала в социальных сетях.
«Для меня было величайшей честью продолжить дело моего брата Джанни. Он был настоящим гением, но я надеюсь, что мне передалась часть его духа и упорства», — написала она.

Однако Донателла не покинула модный дом навсегда. Она стала главным амбассадором бренда. Модельер подчеркнула, что осталась самым страстным поклонником Versace.

«Versace в моей ДНК и всегда в моём сердце», — заключила Донателла.

Донателла и Джанни Версаче (Фото: Инстаграм* @donatella_versace)


В другой своей публикации она показала несколько архивных фотографий с Джанни Версаче, которого убили в 1997 году.

«Надеюсь, ты гордишься мной», — обратилась модельер к брату.

Поклонники модного дома и самой Донателлы поддержали ее в комментариях.

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«Между ними обоими есть недопонимание»: звезда «Эйфории» Сидни Суини рассталась с женихом
Daily Mail: Сидни Суини и Джонатан Давино собираются жить отдельно
13 марта 2025, 20:23

Сидни Суини (Фото: Инстаграм* @sydney_sweeney)

Актриса Сидни Суини и ее жених Джонатан Давино собираются разобраться в том, что происходит в их отношениях. Пара думает об окончательном расставании.
Звезда сериала «Эйфория» помолвлена с бизнесменом и продюсером с 2022 года. Пару нередко видели на романтических свиданиях, они выглядели счастливыми. Однако с января Сидни влюбленные почти перестали появляться вместе.

Сегодня выяснилось, что Суини и Давино переживают серьезный кризис в отношениях. 27-летняя актриса и ее 41-летний избранник приняли решение разъехаться. Они пока не знают, сохранят ли отношения или расстанутся.

«Они решили держаться подальше друг от друга, чтобы переосмыслить, что важнее — сохранить любовь или двигаться дальше по отдельности», — отметил источник Daily Mail.

В окружении Сидни полагают, что причиной проблем в союзе стала ее стремительно развивающаяся карьера. Джонатан хотел, чтобы актриса больше времени уделяла личной жизни.

«Ее карьера процветает, ей это нравится. Остепениться сейчас, возможно, будет неправильно. Сидни хочет семью, хочет выйти замуж, но не так скоро, как она изначально предполагала, и не так скоро, как хочет Джонатан. Поэтому между ними обоими есть недопонимание», — подчеркнул инсайдер.

У артистки есть чувства к бизнесмену. Но в то же время она хочет гармонично совмещать любовь и карьеру. Друзья Сидни и Джонатана уверены, что пара в итоге расстанется.

«Он намного старше ее, Суини только начинает входить в основную и важную часть своей профессиональной жизни. Ей нужно понять, что для нее важнее всего», — поделился источник.

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Заставил сделать аборт и ушёл к Алфёровой: простила ли танцовщица Татьяна Лейбель предательство Абдулова?
13 марта 2025, 18:09

Татьяна Лейбель (Кадр из фильма «Двое в новом доме»)

До встречи с Ириной Алфёровой Александр Абдулов состоял в отношениях с эффектной и яркой танцовщицей Татьяной Лейбель. Когда Абдулов познакомился со своей будущей женой, он только и говорил о ней, забыв о Татьяне. Воспоминает ли сейчас танцовщица свою неудачу в борьбе за сердце актёра? Подробнее — в материале «Радио 1».

Отношения с Александром Абдуловым


В 1975 году начинающий актёр Александр Абдулов впервые увидел Татьяну Лейбель. Их отношения стали портиться, когда Татьяна сообщила Александру о том, что ждёт ребёнка.
«Я не готов стать отцом!» — сказал тогда Абдулов.
Он настоял на том, чтобы Татьяна сделала аборт. Ей ничего не оставалось, как прервать беременность.
«У меня не было ни жилья, ни денег, ни поддержки», — вспоминает она.

Выбрал Ирину Алфёрову


Когда в театре «Ленком» появилась Ирина Алфёрова, Абдулов, не сдерживая восторга, делился с Татьяной новыми впечатлениями. А вскоре в Ереване начались его ухаживания за актрисой. Лейбель, не дождавшись объяснений, собрала вещи и ушла.
«С Ирой Алфёровой мы никогда не общались, даже не говорили по телефону. Я видела её только в спектакле, где она играла роль без слов. Красота, но не более того… Однако в какой-то момент мне стало казаться, что Ира как будто присутствует в нашей жизни с Сашей. Наша любовь была обречена с самого начала. Зависть, ревность…» — откровенничала танцовщица.
Александр Абдулов и Ирина Алфёрова (Фото: РИА Новости/Т.Шахвердиев)

Кстати, Лейбель утверждала, что через месяц после свадьбы Абдулов провёл с ней ночь.

Новая жизнь


После разрыва с Александром Абдуловым Татьяна Лейбель приняла предложение своего давнего ухажёра Бориса Быстрова, но быстро поняла, что это не её судьба. Спустя время она встретила Игоря, с которым в этом году отметит уже 43 года совместной жизни.

Психбольница и смерть от рук любимого сына: печальная судьба звезды фильма «Тени исчезают в полдень» Александры Завьяловой
Психбольница и смерть от рук любимого сына: печальная судьба звезды фильма «Тени исчезают в полдень» Александры Завьяловой

Сейчас Татьяна живёт в Канаде, наслаждаясь спокойствием и уединением. В последние годы Лейбель предпочитает не вспоминать о прошлом, хотя в начале 2010-х давала откровенные интервью.

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#актёр
#любовь
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#интервью
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«Я даже не знаю фамилию Никиты»: Волочкова раскрыла, почему дочь уехала от жениха к папе
Волочкова объявила, что не знает фамилию жениха дочери и не знакома с родителями
13 марта 2025, 18:02

Анастасия Волочкова (Фото: Инстаграм* @volochkova_art)

Балерина Анастасия Волочкова объяснила переезд дочери Ариадны в квартиру папы. Звезда призналась, что не знает фамилию жениха и не знакома с его родителями, сообщила газета mk.ru.
Балерина поделилась, что Ариадна и ее жених являются очень верующими людьми. Влюбленные планируют венчаться, а это принято считать серьезным шагом.

«Поэтому их духовный отец просто настоятельно рекомендовал перед венчанием пожить отдельно, такое вот испытание», — откровенничала балерина.

Дочь Волочковой не захотела переезжать в загородный дом к маме, поскольку находиться там ей было бы неудобно: работа и другие дела девушки сосредоточены в центре.

Родители жениха Ариадны не планируют приезжать на свадьбу в Санкт-Петербург. Объяснить ситуацию Анастасия не смогла, потому что не знакома ни с папой, ни с мамой будущего зятя.

«Я не видела этих людей, не обсуждала это с ними, я их не знаю. Я даже не знаю фамилию Никиты, но знаю, что он — хороший человек. Меня Ариша познакомила с ним в храме», — добавила Волочкова.

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#анастасия волочкова
#дом
#родители
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«Возмутительно»: Баскова поразила Ангарская в образе Светланы Светличной
Николая Баскова поразил номер Ангарской в шоу «Один в один!»
13 марта 2025, 17:42

Николай Басков (Фото: Инстаграм* @nikolaibaskov)

Николая Баскова поразила Надежда Ангарская в шоу «Один в один!». Артист с трудом сдерживал эмоции, когда увидел блондинку в легендарном образе из культового фильма, сообщило издание E1.ru.
Темой нового выпуска передачи стало кино. Актриса и телеведущая Надежда Ангарская появилась в образе Светланы Светличной из картины «Бриллиантовая рука». Басков практически потерял дар речи, когда увидел выступление актрисы.

«Возмутительно прекрасна», — отметил Николай.

В этот раз исполнитель хита «Дико тусим» не так ярко проявил эмоции, как в прошлом выпуске. Напомним, что Басков заплакал после выступления Юлии Савичевой в образе Елены Образцовой.

«Ну это часть моей жизни, слушайте… Я всегда говорил, что эта певица — наша Мария Каллас. Елена Васильевна сделала самую уникальную карьеру в мире, она была удостоена двух наград Верди. (....) Когда этой певицы не стало, для меня это была большая потеря», — признавался Николай.

Певец хвалил гримеров за прекрасную работу и подчеркнул, что Юлия в своем образе была «прекрасна».

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