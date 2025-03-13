«Это освобождающий опыт»: Милли Бобби Браун собирается побриться налысо после родов

До встречи с Ириной Алфёровой Александр Абдулов состоял в отношениях с эффектной и яркой танцовщицей Татьяной Лейбель. Когда Абдулов познакомился со своей будущей женой, он только и говорил о ней, забыв о Татьяне. Воспоминает ли сейчас танцовщица свою неудачу в борьбе за сердце актёра? Подробнее — в материале «Радио 1».