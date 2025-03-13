«Это освобождающий опыт»: Милли Бобби Браун собирается побриться налысо после родов

Милли Бобби Браун (Фото: Инстаграм* @milliebobbybrown)
Американская актриса Милли Бобби Браун собирается обрить голову после рождения первенца, сообщил Radar Online.
Раньше Браун уже срезала волосы ради дебютной роли Одиннадцать в сериале «Очень странные дела», который вышел в эфир в 2016 году, когда артистке было 11 лет.
По словам Милли, она обычно не думает о волосах. Когда она побрилась налысо, то поняла, что волосы «не являются частью ее ауры». Опыт обривания артистка называет «освобождающим», она хотела бы посоветовать его другим девушкам.
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По словам Милли, она обычно не думает о волосах. Когда она побрилась налысо, то поняла, что волосы «не являются частью ее ауры». Опыт обривания артистка называет «освобождающим», она хотела бы посоветовать его другим девушкам.
«Может быть, я бы сбрила их прямо перед родами, потому что я думаю, что волосы — это такое испытание, с которым в любом случае приходится иметь дело. Я собираюсь воспитывать своего ребенка. Зачем возиться с моими волосами? И я думаю, что это освобождающий опыт», — добавила Милли Бобби Браун.
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Ольга Енгалычева