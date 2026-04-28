Ларисе Долиной внезапно стало плохо в московской квартире
В Москве народной артистке России Ларисе Долиной внезапно стало плохо в её собственной квартире. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации источника, певица несколько часов пролежала в кровати и не могла самостоятельно встать. Предварительно, она страдала от невыносимой боли в спине.
Из-за резкого ухудшения состояния народная артистка России вызвала бригаду скорой помощи. Ни сама Долина, ни её представители ещё не комментировали эту информацию.
Ранее Лариса Долина раскритиковала увольнение Екатерины Волковой из театра после десяти лет работы. Причина — возраст артистки. Долина назвала ситуацию несправедливой и недопустимой.
