«Это отвратительно выглядит»: Лоза жёстко высказался о творчестве Киркорова
Певец и композитор Юрий Лоза резко высказался о творческих экспериментах Филиппа Киркорова и его сотрудничестве с молодыми исполнителями. По мнению музыканта, подобные дуэты выглядят неубедительно и лишены искренности. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Своим мнением артист поделился во время шоу «LAB с Антоном Беляевым» на ВТБ Арене. Лоза отметил, что считает искренность главным элементом любой песни, а потому возрастным артистам сложно органично исполнять материал, рассчитанный на молодую аудиторию.
Композитор уверен, что каждая песня должна соответствовать жизненному опыту и возрасту исполнителя. По его словам, если артист не может пропустить текст через себя и исполнить его естественно, композиция теряет свою привлекательность для слушателя.
«Без слёз не взглянешь. Это отвратительно всё смотрится. В песне главное — искренность», — заявил Лоза, комментируя современные музыкальные коллаборации.Кроме того, музыкант высказался и о самом Киркорове. По мнению Лозы, поп-король слишком сосредоточен на собственной персоне. Композитор иронично заметил, что разговоры с артистом якобы часто сводятся к обсуждению его украшений, недвижимости и других аспектов личной жизни.
Высказывания Лозы уже вызвали активное обсуждение среди поклонников отечественной эстрады, многие из которых разделились во мнениях относительно его критики в адрес Киркорова.