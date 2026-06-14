«Это отвратительно выглядит»: Лоза жёстко высказался о творчестве Киркорова

14 июня 2026, 16:52

Юрий Лоза раскритиковал Филиппа Киркорова за дуэты с молодыми артистами

Филипп Киркоров (Фото: Instagram* / @fkirkorov)

Певец и композитор Юрий Лоза резко высказался о творческих экспериментах Филиппа Киркорова и его сотрудничестве с молодыми исполнителями. По мнению музыканта, подобные дуэты выглядят неубедительно и лишены искренности. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Своим мнением артист поделился во время шоу «LAB с Антоном Беляевым» на ВТБ Арене. Лоза отметил, что считает искренность главным элементом любой песни, а потому возрастным артистам сложно органично исполнять материал, рассчитанный на молодую аудиторию.



Композитор уверен, что каждая песня должна соответствовать жизненному опыту и возрасту исполнителя. По его словам, если артист не может пропустить текст через себя и исполнить его естественно, композиция теряет свою привлекательность для слушателя.





«Без слёз не взглянешь. Это отвратительно всё смотрится. В песне главное — искренность», — заявил Лоза, комментируя современные музыкальные коллаборации.