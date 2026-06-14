«Уже три раза пыталась»: Лолита рассказала о работе над фитом с ICEGERGERT
Лолита анонсировала совместный трек с ICEGERGERT
Певица Лолита Милявская сообщила, что готовит совместную композицию с рэпером ICEGERGERT. Правда, выход трека пока зависит от того, удастся ли артистке успешно записать свою часть. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Во время шоу «LAB с Антоном Беляевым» на ВТБ Арене исполнительница рассказала, что работа над композицией уже ведётся, однако процесс оказался не таким простым, как она ожидала.
Артистка призналась, что несколько раз пыталась записаться в студии самостоятельно, но результат её не устроил. Из-за этого работу над песней пришлось отложить до совместной сессии с рэпером.
«Он будет, да, если я вытяну. Я завтра иду с Жорой писаться. Я уже сделала три бесполезных попытки без него захода в студию. У меня не получилось», — рассказала певица.Поклонники уже активно обсуждают необычный творческий союз. Для многих слушателей возможный фит Лолиты и ICEGERGERT стал неожиданностью, поскольку артисты работают в совершенно разных музыкальных жанрах.
Тем не менее сама исполнительница настроена оптимистично и надеется, что совместная запись всё же состоится, а поклонники смогут услышать долгожданную коллаборацию в ближайшем будущем.