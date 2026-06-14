«Уже три раза пыталась»: Лолита рассказала о работе над фитом с ICEGERGERT

14 июня 2026, 16:48

Лолита анонсировала совместный трек с ICEGERGERT

Лолита Милявская (Фото: Instagram* / @lolitamilyavskaya)

Певица Лолита Милявская сообщила, что готовит совместную композицию с рэпером ICEGERGERT. Правда, выход трека пока зависит от того, удастся ли артистке успешно записать свою часть. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Во время шоу «LAB с Антоном Беляевым» на ВТБ Арене исполнительница рассказала, что работа над композицией уже ведётся, однако процесс оказался не таким простым, как она ожидала.



Артистка призналась, что несколько раз пыталась записаться в студии самостоятельно, но результат её не устроил. Из-за этого работу над песней пришлось отложить до совместной сессии с рэпером.





«Он будет, да, если я вытяну. Я завтра иду с Жорой писаться. Я уже сделала три бесполезных попытки без него захода в студию. У меня не получилось», — рассказала певица.