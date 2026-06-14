«Не могу даже в кресло сесть»: Бузова рассказала о тяжёлом восстановлении после операции

14 июня 2026, 15:47

Бузова призналась, что пока не готова вернуться домой после операции на ноге

Ольга Бузова (Фото: Instagram* / @buzova86)

Ольга Бузова продолжает восстанавливаться после операции на ноге и пока остаётся под наблюдением врачей. По словам певицы, процесс реабилитации проходит непросто, поэтому о возвращении домой речи пока не идёт.





В личном блоге артистка сообщила, что ей провели очередную перевязку. В ближайшее время медики планируют провести ультразвуковое исследование, после которого будет принято решение о дальнейших сроках её пребывания в больнице.



Бузова призналась, что сейчас нуждается в постоянном уходе и помощи медицинского персонала. Любые движения причиняют ей дискомфорт, а самостоятельно справляться с бытовыми задачами пока сложно.





«Завтра будут делать УЗИ и финально принимать решение, сколько ещё мне нужно будет пробыть в больнице», — рассказала певица подписчикам.