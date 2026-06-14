«Не могу даже в кресло сесть»: Бузова рассказала о тяжёлом восстановлении после операции
Бузова призналась, что пока не готова вернуться домой после операции на ноге
Ольга Бузова продолжает восстанавливаться после операции на ноге и пока остаётся под наблюдением врачей. По словам певицы, процесс реабилитации проходит непросто, поэтому о возвращении домой речи пока не идёт.
В личном блоге артистка сообщила, что ей провели очередную перевязку. В ближайшее время медики планируют провести ультразвуковое исследование, после которого будет принято решение о дальнейших сроках её пребывания в больнице.
Бузова призналась, что сейчас нуждается в постоянном уходе и помощи медицинского персонала. Любые движения причиняют ей дискомфорт, а самостоятельно справляться с бытовыми задачами пока сложно.
«Завтра будут делать УЗИ и финально принимать решение, сколько ещё мне нужно будет пробыть в больнице», — рассказала певица подписчикам.По словам артистки, она пока с трудом представляет, как сможет находиться дома без круглосуточного присмотра специалистов. Ольга отметила, что без помощи медсестёр ей тяжело даже пересесть в кресло.
Сейчас певица проходит курс восстановления после хирургического вмешательства. В программу лечения входят антибиотики, капельницы и необходимые медикаменты, которые помогают организму быстрее восстановиться после операции.