Лера Кудрявцева показала дебют дочери на школьном концерте
Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась с подписчиками трогательными кадрами с участием своей дочери Маши. Семилетняя девочка впервые выступила перед зрителями на школьном концерте, продемонстрировав навыки игры на фортепиано.
Недавно Маша окончила второй класс гимназии имени Примакова в Москве. Одним из её главных увлечений стала музыка, и школьное мероприятие стало для юной ученицы возможностью показать свои достижения на сцене.
Для своего первого выступления девочка выбрала нежное платье оливкового оттенка с цветочным принтом. На опубликованных видео Маша сначала внимательно следила за подсказками преподавателя, а затем уверенно продолжила играть самостоятельно.
Первым произведением стала знакомая многим композиция «Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам». После этого дочь телеведущей исполнила вальс, стараясь соблюдать ритм и точно передавать мелодию.
Поклонники Кудрявцевой тепло отреагировали на выступление Маши, отметив её старание, уверенность и музыкальные способности. Сама телеведущая не скрывала гордости за дочь, для которой этот концерт стал важным и запоминающимся событием.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России