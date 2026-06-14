Лера Кудрявцева показала дебют дочери на школьном концерте

14 июня 2026, 15:08

Дочь Леры Кудрявцевой впервые выступила на сцене с игрой на фортепиано

Лера Кудрявцева (Фото: Instagram* / @leratv)

Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась с подписчиками трогательными кадрами с участием своей дочери Маши. Семилетняя девочка впервые выступила перед зрителями на школьном концерте, продемонстрировав навыки игры на фортепиано.