«Это переходит границы»: Стас Ярушин резко высказался о своей мемной популярности
Стас Ярушин впервые откровенно высказался о своей «мемной» славе, которая в течение всего 2025 года активно тиражировалась в Сети.
Пока интернет пользователи шутили про The Last of Stas, сам артист, как выяснилось, воспринимал происходящее далеко не с восторгом.
По словам Ярушина, самоирония ему не чужда, однако постоянное муссирование одних и тех же шуток давно перестало казаться безобидным юмором. Артиста задело, что СМИ и интернет-издания обсуждают его исключительно в мемном ключе, игнорируя реальные достижения.
Стас отметил, что не согласен с позицией «пусть лучше говорят так, чем никак», и задался вопросом о культурной ответственности. В качестве примера он привёл родной Челябинск, который, по его словам, станет культурной столицей в 2027 году, однако подобные темы не вызывают интереса у публики, в отличие от очередной шутки про сериал.
При этом Ярушин подчеркнул, что не держит зла и понимает природу интернет-юмора, но хотел бы быть примером для молодёжи через мотивирующие и вдохновляющие истории, а не мемы. В завершение артист напомнил о своих профессиональных успехах в 2025 году и пообещал, что в новом году ещё сможет удивить поклонников.
