«Это переходит границы»: Стас Ярушин резко высказался о своей мемной популярности

02 января 2026, 13:37

Стас Ярушин признался, что устал быть героем мемов и хочет другого признания

Стас Ярушин (Фото: Instagram* / @yarushinstanislav)

Стас Ярушин впервые откровенно высказался о своей «мемной» славе, которая в течение всего 2025 года активно тиражировалась в Сети.