«Ощущаю как крест»: Катерина Шпица призналась, что внешность мешает её карьере

02 января 2026, 11:42

Катерина Шпица пожаловалась на «детское лицо», из-за которого теряет роли

Катерина Шпица (Фото: Instagram* / @katerinashpitsa)

40-летняя Катерина Шпица в подкасте Георгия Иващенко «Переговорка» на «Радио 1» рассказала, что её моложавый внешний вид стал не преимуществом, а серьёзным ограничением в профессии.





По словам актрисы, из-за «детского лица» ей часто не подходят возрастные роли, на которые она претендует.





«Наверное, многие зрители скажут… "ей так повезло". При том, что я ощущаю это уже в своём 40-летнем возрасте как крест… Такой типаж ограничивает», — призналась Шпица.