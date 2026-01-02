«Ощущаю как крест»: Катерина Шпица призналась, что внешность мешает её карьере
Катерина Шпица пожаловалась на «детское лицо», из-за которого теряет роли
40-летняя Катерина Шпица в подкасте Георгия Иващенко «Переговорка» на «Радио 1» рассказала, что её моложавый внешний вид стал не преимуществом, а серьёзным ограничением в профессии.
По словам актрисы, из-за «детского лица» ей часто не подходят возрастные роли, на которые она претендует.
«Наверное, многие зрители скажут… "ей так повезло". При том, что я ощущаю это уже в своём 40-летнем возрасте как крест… Такой типаж ограничивает», — призналась Шпица.Актриса отметила, что со временем начала сама отказываться от проб, если понимала, что внешне не впишется в образ. В качестве примера она привела ситуацию, когда ей предлагали сыграть мать 16-летнего подростка, однако в кадре она выглядела скорее как его старшая сестра.