«Готовы ко всему»: 52-летняя Хайди Клум встретила Новый год в провокационном образе
Хайди Клум эффектно проводила 2025 год в откровенном бикини
52-летняя Хайди Клум в очередной раз доказала, что не собирается скрывать свою фигуру и уступать молодым моделям.
Даже уходящий 2025 год супермодель решила проводить максимально эффектно — в откровенном бикини.
В личном блоге Хайди опубликовала видео, на котором запечатлела последние часы года вместе с мужем Томом Каулитцем. На кадрах звезда позирует практически без одежды, наслаждаясь закатом и атмосферой отдыха.
«Счастливы, довольны и благодарны. Наш последний закат в этом году. Мы готовы и открыты ко всему, что нас ждёт. Погнали, 2026! Любовь — это жизнь», — подписала Клум публикацию.