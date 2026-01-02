«Готовы ко всему»: 52-летняя Хайди Клум встретила Новый год в провокационном образе

02 января 2026, 13:03

Хайди Клум эффектно проводила 2025 год в откровенном бикини

Хайди Клум (Фото: Instagram* / @heidiklum)

52-летняя Хайди Клум в очередной раз доказала, что не собирается скрывать свою фигуру и уступать молодым моделям.





Даже уходящий 2025 год супермодель решила проводить максимально эффектно — в откровенном бикини.



В личном блоге Хайди опубликовала видео, на котором запечатлела последние часы года вместе с мужем Томом Каулитцем. На кадрах звезда позирует практически без одежды, наслаждаясь закатом и атмосферой отдыха.



Хайди Клум с мужем (Фото: Instagram* / @heidiklum)

«Счастливы, довольны и благодарны. Наш последний закат в этом году. Мы готовы и открыты ко всему, что нас ждёт. Погнали, 2026! Любовь — это жизнь», — подписала Клум публикацию.