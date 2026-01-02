«Два диска на шее и новый шрам»: певица P!BK встретила Новый год на больничной койке

02 января 2026, 12:44

Певица P!NK перенесла серьёзную операцию перед Новым годом

P!NK (Фото: Instagram* / @pink)

Певица P!NK (настоящее имя — Алиша Бет Мур) встретила Новый год в больнице после серьёзного хирургического вмешательства.





В личном блоге артистка рассказала, что оказалась в клинике прямо накануне праздника и была вынуждена лечь на операцию на шее.



По словам Пинк, врачам пришлось установить два металлических диска. Таким образом певица символично завершила крайне тяжёлый для себя 2025 год, который назвала «разрушительным».





«Я оставляю всю боль в 2025 году. Он был для всех нас непростым — от по-настоящему тяжёлого до просто раздражающего. Я закончила этот год, заботясь о своём теле и прислушиваясь к нему. Пусть это и не модная косметическая процедура, но у меня теперь два новых блестящих диска в шее и новый шрам — как напоминание о том, что я ценю своё тело», — поделилась артистка.