«Это перформанс»: продюсер раскрыл одну «изюминку» Булановой
Продюсер Бабичев: Буланова берет себе часть внимания энергосберегающими танцами
Певица Татьяна Буланова стремится вернуть популярность за счет «энергосберегающих» танцев. Об этом заявил музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев. По его мнению, знаменитость пытается получить долю внимания, используя репертуар прошлых танцоров своей команды.
Татьяна Буланова — российская эстрадная певица, актриса и телеведущая, заслуженная артистка РФ (2004). Она стала одним из самых узнаваемых голосов 1990-х и в последние годы переживает новую волну популярности, в том числе среди молодой аудитории.
«Что касается выступления Булановой с подтанцовкой — это перформанс, очевидно, что она решила на этом сыграть. Благодаря старой подтанцовке артистка обрела второе перерождение, снова появился интерес, и это стало ее изюминкой», — прокомментировал Бабичев NEWS.ru.Он отметил, что получалось так, будто Буланова на своем же сольном концерте была не самым главным человеком. По его мнению, причина расставания с предыдущими артистами могла заключаться в осознании того, что зритель ходит больше на выступление подтанцовки, нежели на ее песни. Критик добавил, что, желая зайти на эту территорию и забрать себе часть внимания и аплодисментов, певица решила подыграть.