«Это перформанс»: продюсер раскрыл одну «изюминку» Булановой

16 сентября 2026, 21:47

Продюсер Бабичев: Буланова берет себе часть внимания энергосберегающими танцами

Татьяна Буланова (Фото: РИА Новости/Максим Богодвид)

Певица Татьяна Буланова стремится вернуть популярность за счет «энергосберегающих» танцев. Об этом заявил музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев. По его мнению, знаменитость пытается получить долю внимания, используя репертуар прошлых танцоров своей команды.





Татьяна Буланова — российская эстрадная певица, актриса и телеведущая, заслуженная артистка РФ (2004). Она стала одним из самых узнаваемых голосов 1990-х и в последние годы переживает новую волну популярности, в том числе среди молодой аудитории.





«Что касается выступления Булановой с подтанцовкой — это перформанс, очевидно, что она решила на этом сыграть. Благодаря старой подтанцовке артистка обрела второе перерождение, снова появился интерес, и это стало ее изюминкой», — прокомментировал Бабичев NEWS.ru.