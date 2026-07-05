«Она красивее меня»: Татьяна Буланова шокировала откровением о будущей невестке
Татьяна Буланова рассказала о помолвке старшего сына Александра
Татьяна Буланова скоро станет свекровью. Певица поделилась подробностями о будущей жене своего 32-летнего сына Александра, который родился в первом браке с музыкантом Николаем Тагриным. Её слова приводит «СтарХит».
Буланова заявила, что одобрила выбор наследника.
«Я знакома с его избранницей. Очень хорошая девочка, Кристина. Главное, чтобы мой сын был счастлив, любил свою женщину, и это было взаимно. Это главный критерий!» — подчеркнула певица.Дату свадьбы артистка не назвала, но сообщила, что помолвка уже состоялась. Татьяна отметила, что Кристина изначально не знала, кто станет её свекровью.
«Она узнала только, когда мы познакомились. Богата ли она? Умом и красотой! На меня она не похожа, она красивее меня», — сказала Буланова.Невестка обращается к ней по имени, и певица считает это нормальным.