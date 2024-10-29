Суд разрешил Гуфу давать концерты на время расследования

Друг дочери Любови Успенской Татьяны Плаксиной поделился видео, на котором она с слезами на глазах обращается к матери. Девушка призналась, что не может жить без нее. Однако еще недавно наследница певицы обвиняла мать в том, что та заперла ее в клинике, где над Плаксиной было совершено насилие. Что происходит в знаменитой семье расскажет «Радио 1».

Дочь Успенской призналась в любви к матери

«Мамочка! Ты моя любовь, ты моя жизнь, ты мой свет, ты моя сладость, ты… Мое солнце, ты мое небо, ты мои облака. Без тебя мне не жить. Без тебя я умираю. Без тебя я умирала все эти годы, потому что наша связь порвалась, ее повредили. Но сейчас она… Сейчас она возобновилась, и сейчас ничто ее не порвет. И мы будем вместе. И я тебя целую во все места. И чтоб ты засыпала, слушая эти слова, смотря это видео. И чтоб ты попадала в мир самых сладких грез и воспоминаний. Я тебя целую и обнимаю крепко, твоя любимая Пача Тати», — в слезах произнесла девушка.

В начале октября Любовь Успенская сообщила, что не может найти свою дочь. Татьяна была обнаружена в Израиле, а позже ее удалось вернуть в Москву. Плаксина объяснила свое решение покинуть страну стремлением избежать контроля со стороны своей деспотичной матери.Однако теперь королева шансона отправила другу дочери Александру видео, на котором Татьяна со слезами на глазах говорит о теплых чувствах к ней и сожалеет, что их связь на долгое время прервалась.Александр полагает, что его подругу могли заставить записать этот ролик. Мужчина недоумевает, почему жизнь Татьяны так стремится контролировать ее мать.





Любовь Успенская (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

​Татьяну Плаксину поместили в психушку

«Девочке 35 лет, ее до сих пор не видели ни с мужиком… Вы видели, чтобы она выходила самостоятельно где-то погулять? Не знаю, сделать сама шопинг — одна? Она у меня здесь была, она не была ни под чем. Она была нормальной», — заверил друг Татьяны в эфире шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.

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