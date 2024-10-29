Суд разрешил Гуфу давать концерты на время расследования

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Рэперу Гуфу (Алексею Долматову) разрешили проводить концерты во время того, как ведётся расследование уголовного дела о драке и грабеже.
Это сообщил адвокат музыкального исполнителя Сергей Жорин во время интервью РБК. По словам юриста, одно из ограничений, полученных Гуфом — запрет приезжать на место происшествия, контактировать со свидетелем и потерпевшим.
Алексей Долматов может выезжать из города, проводить концерты и заниматься разного рода законной деятельностью без ограничений. Адвокат Жорин также рассказал, что рэперу одели электронный браслет на ногу для отслеживания его перемещений. Инициатором установки браслета выступила УФСИН по Московской области.
Напомним, что 23 октября Гуфа задержали за драку в Апрелевке. Алексей Долматов избил полицейского и забрал у него телефон.
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Алексей Долматов может выезжать из города, проводить концерты и заниматься разного рода законной деятельностью без ограничений. Адвокат Жорин также рассказал, что рэперу одели электронный браслет на ногу для отслеживания его перемещений. Инициатором установки браслета выступила УФСИН по Московской области.
Напомним, что 23 октября Гуфа задержали за драку в Апрелевке. Алексей Долматов избил полицейского и забрал у него телефон.
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Ольга Енгалычева