«Это пытка!»: Панайотов об ограничениях в своей жизни
Александр Панайотов рассказал об ограничениях в питании
Певец Александр Панайотов рассказал об ограничениях в питании. Как пишет «МК», исполнитель постоянно старается быть в форме. По словам знаменитости, это нелегко дается, но медики рекомендовали полностью исключить из рациона фрукты.
«Для меня это — боль! Я каждый летний сезон провожу без черешни! Это, конечно, пытка! Я иногда нарушаю, конечно, но крайне редко. Основу моего рациона составляют салаты, рыба и мясо», — прокомментировал Александр Панайотов.Собеседник уточнил, что любит вкусно поесть и склонен к полноте, но его рацион уже несколько лет без изменений. Он заключил, что доволен своей формой: при росте в 1 метр 90 сантиметров мужчина весит 91 килограмм.
*Запрещен в РФ