«Это пытка!»: Панайотов об ограничениях в своей жизни

30 мая 2025, 17:07

Александр Панайотов рассказал об ограничениях в питании

Александр Панайотов (Фото:Instagram*/panaiotov)

Певец Александр Панайотов рассказал об ограничениях в питании. Как пишет «МК», исполнитель постоянно старается быть в форме. По словам знаменитости, это нелегко дается, но медики рекомендовали полностью исключить из рациона фрукты.







«Для меня это — боль! Я каждый летний сезон провожу без черешни! Это, конечно, пытка! Я иногда нарушаю, конечно, но крайне редко. Основу моего рациона составляют салаты, рыба и мясо», — прокомментировал Александр Панайотов.

