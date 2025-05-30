«Это пытка!»: Панайотов об ограничениях в своей жизни

Александр Панайотов рассказал об ограничениях в питании
Александр Панайотов (Фото:Instagram*/panaiotov)

Певец Александр Панайотов рассказал об ограничениях в питании. Как пишет «МК», исполнитель постоянно старается быть в форме. По словам знаменитости, это нелегко дается, но медики рекомендовали полностью исключить из рациона фрукты.



«Для меня это — боль! Я каждый летний сезон провожу без черешни! Это, конечно, пытка! Я иногда нарушаю, конечно, но крайне редко. Основу моего рациона составляют салаты, рыба и мясо», — прокомментировал Александр Панайотов.
Собеседник уточнил, что любит вкусно поесть и склонен к полноте, но его рацион уже несколько лет без изменений. Он заключил, что доволен своей формой: при росте в 1 метр 90 сантиметров мужчина весит 91 килограмм.

*Запрещен в РФ

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