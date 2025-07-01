«Лучше бы по профессии работать пошла»: Настя Ивлеева отреагировала на слова Коваль о том, что их нельзя сравнивать
Настя Ивлеева отреагировала на слова Коваль о том, что их нельзя сравнивать
Блогер Настя Ивлеева отреагировала на слова Юлии Коваль о том, что их нельзя сравнивать. Звезда иронично заменила имя девушки на Брут, при этом зачеркнув его.
В своем telegram-канале Настя опубликовала видео, на котором Юля рассказывает о своем поместье и чем она там занимается. В процессе ее сравнили с Ивлеевой, после чего Коваль попросила не делать этого, так как это может плохо закончиться.
Настя подписала данное видео так:
«И ты, Брут Юля?!», — пишет блогер при этом перечеркнул имя убийцы Цезаря.
Брут известен как один из самых известных предателей в истории. Именно он выступил против Гая Юлия Цезаря и всадил нож в его тело, при этом будучи его доверенным лицом. Может, таким образом Настя попыталась приравнять Коваль к предателям?
Позже в telegram-канале Ивлеевой появился комментарий админа сообщества. В нем написано:
«Кстати, коваль это тот кто делает подковы лошадям , это я на ферме узнала! Лучше бы Юля по профессии работать пошла», — говорится в тексте.
Сама Юля пока никак не отреагировала на посты Насти.