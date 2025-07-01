«Лучше бы по профессии работать пошла»: Настя Ивлеева отреагировала на слова Коваль о том, что их нельзя сравнивать

01 июля 2025, 01:51

Настя Ивлеева отреагировала на слова Коваль о том, что их нельзя сравнивать

Настя Ивлеева (Фото: Telegram/@ivleeva360)

Блогер Настя Ивлеева отреагировала на слова Юлии Коваль о том, что их нельзя сравнивать. Звезда иронично заменила имя девушки на Брут, при этом зачеркнув его.





В своем telegram-канале Настя опубликовала видео, на котором Юля рассказывает о своем поместье и чем она там занимается. В процессе ее сравнили с Ивлеевой, после чего Коваль попросила не делать этого, так как это может плохо закончиться.



Настя подписала данное видео так:





«И ты, Брут Юля?!», — пишет блогер при этом перечеркнул имя убийцы Цезаря.

«Кстати, коваль это тот кто делает подковы лошадям , это я на ферме узнала! Лучше бы Юля по профессии работать пошла», — говорится в тексте.