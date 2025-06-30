Сын Никиты Михалкова о рождении четвертого ребенка: «Я и молодой отец, и молодой дед»
Артем Михалков назвал себя молодым отцом после рождения четвертого ребенка
49-летний сын режиссера Никиты Михалкова Артем стал папой в четвертый раз, у него родилась девочка. Продюсер и телеведущий назвал себя молодым отцом и дедом — старшая наследница подарила ему внука.
На кинопремьере журналисты спросили у Артема, как он поживает после рождения четвертого наследника.
«Я и молодой отец, и молодой дед. Как-то все в жизни соединилось. Жизнь идет и, дай бог, будет идти так и дальше», — откровенничал Михалков в беседе mk.ru.
Продюсер уточнил, что малышка «каждый день по чуть-чуть становится больше». Девочка растет, и лишь фотографии напоминают, каким он был «до».
«Удивительный момент: ты становишься старше, но, когда смотришь эти фотографии, появляются трогательные воспоминания, и не хочется даже взрослеть», — подчеркнул сын знаменитого режиссера.
Родительские обязанности Артем совмещает с работой, однако уточняет — «график очень плотный».