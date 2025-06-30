Сын Никиты Михалкова о рождении четвертого ребенка: «Я и молодой отец, и молодой дед»

30 июня 2025, 22:55

Артем Михалков назвал себя молодым отцом после рождения четвертого ребенка

Никита Михалков (Фото: РИА Новости/ Владимир Федоренко)

49-летний сын режиссера Никиты Михалкова Артем стал папой в четвертый раз, у него родилась девочка. Продюсер и телеведущий назвал себя молодым отцом и дедом — старшая наследница подарила ему внука.





На кинопремьере журналисты спросили у Артема, как он поживает после рождения четвертого наследника.





«Я и молодой отец, и молодой дед. Как-то все в жизни соединилось. Жизнь идет и, дай бог, будет идти так и дальше», — откровенничал Михалков в беседе mk.ru.

«Удивительный момент: ты становишься старше, но, когда смотришь эти фотографии, появляются трогательные воспоминания, и не хочется даже взрослеть», — подчеркнул сын знаменитого режиссера.