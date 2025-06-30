«Не знала, что данный жест является оскорбительным»: Mia Boyka извинилась перед китайцами за поступок в Comedy Club

30 июня 2025, 21:00

Mia Boyka извинилась перед китайцами за оскорбительный жест в Comedy Club

Mia Boyka (фото: Telegram @MIABOYKA3)

Певица Mia Boyka извинилась перед китайцами за обидный жест, который она показала в Comedy Club два года назад. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





В шоу артистка сузила глаза пальцами, говоря, что хочет стать популярной среди китайцев. Однако ведущий программы Павел Воля отметил, что так ей не обрести успеха у жителей Азии.



Старый ролик неожиданно начал распространяться по Сети. Mia Boyka поспешила извиниться, пояснив, что не знала о значении жеста.





«На тот момент, на момент записи шоу, к сожалению, я не знала о том, что данный жест является оскорбительным для азиатских народов. И если я кого-то задела этим жестом или оскорбила, чего, конечно же, не хотела делать, я приношу свои искренние извинения», – заявила исполнительница.