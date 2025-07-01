«Отец Авроры Кибы ушел из жизни после банкротства»: Виктория Боня раскрыла правду о семье избранницы Лепса

01 июля 2025, 00:09

Виктория Боня раскрыла правду об отношениях Григория Лепса с семьей Авроры Кибы

Григорий Лепс и Аврора Киба (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Роман Григория Лепса с 19-летней Авророй Кибой является поводом для обсуждений даже спустя год после образования пары. Публику настораживает и даже шокирует столь большая разница в возрасте. О союзе девушки и музыканта высказалась и Виктория Боня, которая раскрыла новые подробности о семье Кибы.





Как оказалось, Григорий был знаком с Авророй еще задолго до начала отношений. Лепс был близок с родителями Кибы, в том числе и с ее отцом Ильей Беляковым. О последнем ходили слухи, что он умер. Боня подтвердила данный факт и отметила, что мужчина скончался после многочисленных долгов.





«Лепс дружит не только с Авророй, но и с ее семьей. Причем очень давно! Еще до того как погиб ее отец. Вы не знали этого? Он ушел из-за того, что обанкротился. У них осталось много долгов, и мама Авроры выплачивала их самостоятельно», — рассказала Виктория в эфире RuTube-шоу «Злые языки».

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«Поэтому и стали писать, мол, дочь надо удачно выдать замуж. А за кого еще? Если есть такой друг семьи? У мамы суды — она потеряла три предприятия и выплатила долгов на 25 миллионов рублей. Поговаривают, что именно от Лепса то кольцо Graff за 70 миллионов и обучение в Лондоне», — рассказала Виктория.