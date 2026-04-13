Труп популярной блогерши нашли после предложения ее бойфренда выйти замуж
Американская блогерша Эшли Дженае (настоящее имя — Эшли Робинсон) скончалась при невыясненных обстоятельствах во время романтического путешествия в Африку. Об этом сообщает TMZ.
31-летняя жительница Майами отправилась на остров Занзибар, чтобы отпраздновать свой 31-й день рождения 5 апреля вместе с женихом Джо Макканном. Пара остановилась в роскошном отеле Zuri Zanzibar. 3 апреля Эшли опубликовала видео, на котором возлюбленный делает ей предложение во время сафари, а 5 апреля — серию снимков с кормлением жирафа и надписью из розовых лепестков «С днем рождения, Эшли». В подписи к посту она написала: «Глава 31, и я именно там, где должна быть».
Вскоре после этого блогершу нашли без сознания в номере и доставили в местную больницу, где через несколько часов она скончалась. Обстоятельства произошедшего и местонахождение жениха не раскрываются.
Родственники и друзья погибшей выражают обеспокоенность подозрительными деталями инцидента и требуют от властей Танзании прозрачного расследования. Подруга Эшли, Саванна Бритт, 12 апреля призвала СМИ и власти США обратить внимание на это дело, отметив, что ни Госдепартамент, ни правительство Танзании, ни местные СМИ не давали информации о смерти американки за границей.
Семья блогерши сотрудничает с местными властями в расследовании и просит считать достоверными только те сведения, которые исходят от родственников.
