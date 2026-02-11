«Прилетел ко мне»: Анна Семенович о трогательном поступке возлюбленного

11 февраля 2026, 22:45

Семенович раскрыла планы на 14 февраля — возлюбленный прервал командировку

Анна Семенович (Фото: Instagram* / @ann_semenovich)

Анна Семенович поделилась подробностями того, как проведёт День всех влюблённых, и рассказала о романтическом жесте со стороны своего возлюбленного Дениса Шреера.





В разговоре с «Газетой.Ru» певица призналась, что праздничный день у неё будет насыщенным и рабочим, но без романтики всё же не обойдётся.



14 февраля Анна выступит вечером в Кремле на большом концерте, посвящённом Дню влюблённых. Однако после выхода на сцену артистка сразу отправится на личное свидание. По словам Семенович, её избранник специально изменил свои планы, чтобы провести этот день вместе с ней.





«Я выступаю вечером в Кремле на большом концерте, посвящённом Дню влюблённых. А сразу после, конечно же, поеду на романтический ужин с любимым. Ради этого праздника он прервал свою командировку и прилетел ко мне за несколько дней», — рассказала певица.