«Он болен?»: Резко похудевший Киркоров шокировал окружающих своим видом

Филипп Киркоров (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Филипп Киркоров всегда умел поражать зрителей: его яркие костюмы, вечная экстравагантность и бесконечные перевоплощения не оставляли никого равнодушным. Однако на этот раз певец вызвал у поклонников не восторг, а тревожные разговоры.
Все произошло на праздновании десятилетия московского ресторана «Dr. Живаго». В то время как гости наслаждались весельем, Киркоров появился на мероприятии в крайне измененном виде — его едва можно было узнать.
На вечеринку поп-король пришел в компании Виктории Шеляговой. Скрыть заметные изменения в своем облике ему не удалось: его иссохшая шея, впалые щеки и выраженные скулы бросались в глаза, даже несмотря на свободный наряд, который, казалось, был выбран для маскировки.
Интернет мгновенно наполнился обеспокоенными комментариями: «Может, он болен?», «Уже похож на скелет...».
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На вечеринку поп-король пришел в компании Виктории Шеляговой. Скрыть заметные изменения в своем облике ему не удалось: его иссохшая шея, впалые щеки и выраженные скулы бросались в глаза, даже несмотря на свободный наряд, который, казалось, был выбран для маскировки.
Интернет мгновенно наполнился обеспокоенными комментариями: «Может, он болен?», «Уже похож на скелет...».
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Анастасия Хохлова