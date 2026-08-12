«Сейчас Гриша один»: Надежда Кадышева серьёзно волнуется за личную жизнь сына

12 августа 2026, 16:37

Друг семьи рассказал о переживаниях Надежды Кадышевой из‑за личной жизни сына

Григорий Костюк (Фото: кадр из шоу «Привет, Андрей!»)

Давний друг семьи Надежды Кадышевой Евгений Морозов рассказал KP.RU о переживаниях певицы, связанных с личной жизнью её сына Григория.





Сама артистка, по словам приятеля, при этом чувствует себя в браке счастливой — она много лет вместе с музыкантом Александром Костюком.

«Она с мужем с юности, круглосуточно вместе. У них единственный сын Гриша, которого они безумно любят. Надя переживала, что личная жизнь у ребёнка не складывается», — отметил Морозов.

«Сейчас Гриша один, мать переживает, что он пока не создал крепкую семью, как у них с Александром», — добавил Евгений.