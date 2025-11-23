«Это правильно»: Романович поддержал Боню в вопросе разговоров о сексе с детьми

23 ноября 2025, 19:53

Сергей Романович поддержал Викторию Боню по вопросу сексуального образования

Сергей Романович с дочерью (Фото: Instagram* / @s_romanovich)

Актёр Сергей Романович высказался в поддержку блогера Виктории Бони, которая недавно дала интервью вместе с 13-летней дочерью Анджелиной, в котором рассказала о том, что обсуждает с девочкой вопросы секса. Об этом сообщает Super.





Актёр отметил, что такие разговоры помогают детям понимать, что хорошо, а что плохо, а также учат отстаивать свои личные границы.





«Чтобы они знали, умели отстаивать свои границы, знали что хорошо, а что плохо. Это очень большая проблема домашнего насилия, поэтому если об этом будут больше говорить и просвещать детей, то это круто. Надо образовывать детей», — подчеркнул Романович.