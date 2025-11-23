Достижения.рф

«Наша роднулька»: Иван Охлобыстин тепло высказался о Наталье Орейро

Иван Охлобыстин назвал Наталью Орейро «роднулькой» и отметил её трудолюбие
Иван Охлобыстин (Фото: Instagram* / @psykero1477)

Во время премьеры новогоднего фильма «Письмо Деду Морозу» в московском кинотеатре «Каро» Иван Охлобыстин поделился впечатлениями о работе с Натальей Орейро, которая сыграла в картине главную роль. Об этом сообщает Super.



Постановкой занимался режиссёр Кирилл Кузин, ранее снявший фильм «Сергий против нечисти».

Актёр рассказал, что съёмки оставили у него самые тёплые воспоминания, а работать с Орейро было легко и приятно. По словам Охлобыстина, она проявила себя не только как профессионал, но и как очень отзывчивый человек.

Несмотря на холод и сложные условия, Наталья оставалась на площадке до последнего и поддерживала коллег даже тогда, когда в этом не было необходимости.

Охлобыстин подчеркнул, что Орейро немного говорит по-русски, однако на площадке с ней работал переводчик, который помогал в общении. При этом никакого языкового барьера актёры фактически не чувствовали.

В конце Иван назвал Наталью «нашей роднулькой» и отметил, что она любит тёплый домашний уют — сажает цветы у дома, окружена заботой близких и имеет «очень хорошего мужа».

Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0