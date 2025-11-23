«Наша роднулька»: Иван Охлобыстин тепло высказался о Наталье Орейро

23 ноября 2025, 18:43

Иван Охлобыстин назвал Наталью Орейро «роднулькой» и отметил её трудолюбие

Иван Охлобыстин (Фото: Instagram* / @psykero1477)

Во время премьеры новогоднего фильма «Письмо Деду Морозу» в московском кинотеатре «Каро» Иван Охлобыстин поделился впечатлениями о работе с Натальей Орейро, которая сыграла в картине главную роль. Об этом сообщает Super.