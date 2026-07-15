«Это праздник»: Звёзда «Папиных дочек» рассказала об отношениях вне съёмок

15 июля 2026, 22:39

Анастасия Сиваева прокомментировала отношения с коллегами по сериалу

Анастасия Сиваева (Фото: кадр из сериала «Папины дочки. Мама вернулась»)

На съёмках нового сезона сериала «Папины дочки» Анастасия Сиваева, которая исполняет роль Даши Васнецовой, откровенно рассказала о взаимоотношениях с коллегами за пределами съёмочной площадки.





В беседе с корреспондентом Super артистка заявила, что они не общаются в повседневной жизни.

«На самом деле у каждой настолько уже своя жизнь, взрослая, серьёзная, в которой куча дел, поэтому специально мы не собираемся, но когда видимся — это праздник для нас», — отметила Анастасия.