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«Это праздник»: Звёзда «Папиных дочек» рассказала об отношениях вне съёмок

Анастасия Сиваева прокомментировала отношения с коллегами по сериалу
Анастасия Сиваева (Фото: кадр из сериала «Папины дочки. Мама вернулась»)

На съёмках нового сезона сериала «Папины дочки» Анастасия Сиваева, которая исполняет роль Даши Васнецовой, откровенно рассказала о взаимоотношениях с коллегами за пределами съёмочной площадки.



В беседе с корреспондентом Super артистка заявила, что они не общаются в повседневной жизни.

«На самом деле у каждой настолько уже своя жизнь, взрослая, серьёзная, в которой куча дел, поэтому специально мы не собираемся, но когда видимся — это праздник для нас», — отметила Анастасия.
Она добавила, что даже при отсутствии регулярного общения вне студии их совместные рабочие моменты остаются тёплыми и значимыми. Коллеги по сериалу сохраняют добрые отношения и с удовольствием проводят время вместе, когда того требует съёмочный процесс.
Ольга Щелокова

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