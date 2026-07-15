«Это праздник»: Звёзда «Папиных дочек» рассказала об отношениях вне съёмок
Анастасия Сиваева прокомментировала отношения с коллегами по сериалу
На съёмках нового сезона сериала «Папины дочки» Анастасия Сиваева, которая исполняет роль Даши Васнецовой, откровенно рассказала о взаимоотношениях с коллегами за пределами съёмочной площадки.
В беседе с корреспондентом Super артистка заявила, что они не общаются в повседневной жизни.
«На самом деле у каждой настолько уже своя жизнь, взрослая, серьёзная, в которой куча дел, поэтому специально мы не собираемся, но когда видимся — это праздник для нас», — отметила Анастасия.Она добавила, что даже при отсутствии регулярного общения вне студии их совместные рабочие моменты остаются тёплыми и значимыми. Коллеги по сериалу сохраняют добрые отношения и с удовольствием проводят время вместе, когда того требует съёмочный процесс.