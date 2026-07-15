Стало известно, сколько заработает на концертах лишённая пенсии Маша Распутина
Певица Маша Распутина (имя при рождении — Алла Агеева) заработает на ноябрьских сольных концертах более 10 млн рублей. Ранее артистка жаловалась на отсутствие пенсии из-за маленького стажа.
Как сообщает издание «Абзац», в ноябре певица даст три концерта — в Липецке, Смоленске и Великих Луках. При полных залах выручка может составить около 10,8 млн рублей. Большую часть билетов уже продали.
В Липецке на 16 ноября реализовали более 85% билетов (зал на 715 мест). В Смоленске на 24 ноября в зале на 900 мест осталось 69 свободных мест в партере. В Великих Луках на 26 ноября продали меньше — в зале на 750 мест осталось 249 билетов.
При полной продаже выручка с каждого концерта может превысить 3,5–3,6 млн рублей. Все суммы указаны без учёта затрат на аренду, постановку, персонал и рекламу.
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