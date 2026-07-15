«Легендарная личность»: Любовь Аксёнова рассказала о съёмках с Ларисой Гузеевой
Любовь Аксёнова поделилась впечатлениями от работы с Ларисой Гузеевой
Актриса Любовь Аксёнова в интервью «Кино Mail» рассказала о своих впечатлениях от совместной работы с Ларисой Гузеевой на площадке криминальной драмы «Холод».
Артистка назвала коллегу «потрясающей» и призналась, что перед началом съёмок очень волновалась.
«Лариса Гузеева — легендарная личность, я смотрела фильмы и передачи с ней. И я тревожилась перед съёмками: вдруг у нас с ней не срастётся, не получится», — поделилась Любовь.Картина «Холод» представляет собой вольную интерпретацию романа Александра Дюма «Граф Монте‑Кристо». Аксёнова сыграла центральную роль — девушку Женю, которую осудили несправедливо, и теперь она жаждет мести. Для этого образа актриса прибегла к жёсткой диете и интенсивной «сушке». Лариса Гузеева перевоплотилась в образ суровой чиновницы Цапковой.