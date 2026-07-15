«Легендарная личность»: Любовь Аксёнова рассказала о съёмках с Ларисой Гузеевой

15 июля 2026, 21:45

Любовь Аксёнова поделилась впечатлениями от работы с Ларисой Гузеевой

Любовь Аксёнова (Фото: кадр из сериала «Жить жизнь»)

Актриса Любовь Аксёнова в интервью «Кино Mail» рассказала о своих впечатлениях от совместной работы с Ларисой Гузеевой на площадке криминальной драмы «Холод».





Артистка назвала коллегу «потрясающей» и призналась, что перед началом съёмок очень волновалась.

«Лариса Гузеева — легендарная личность, я смотрела фильмы и передачи с ней. И я тревожилась перед съёмками: вдруг у нас с ней не срастётся, не получится», — поделилась Любовь.