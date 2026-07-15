«Зачем мне кость брошенная?»: Маша Распутина отказалась от «позорной» пенсии

15 июля 2026, 22:01

Певица Маша Распутина отказалась от пенсии в 8 тысяч рублей

Алла Агеева (Фото: кадр из ток-шоу «Судьба человека»)

Певица Маша Распутина (имя при рождении — Алла Агеева) на юбилейной церемонии «Fashion Summer Awards — 2026» телеканала Fashion TV Россия заявила, что не станет получать пенсию, и назвала её «позорной».





Ранее стало известно, что размер назначенной Распутиной пенсии составил восемь тысяч рублей. В беседе с корреспондентом NEWS.ru артистка подчеркнула, что рада сохранять востребованность на сцене и самостоятельно зарабатывать себе на жизнь.

«Я 37 лет на эстраде. Я отказалась. Всё! Это же позорно. А зачем мне такая кость брошенная? Слава Богу, что я до сих пор востребована. Я себе на кусок хлеба сама заработаю. Только не такая позорная пенсия. Не хочу! Я всегда буду молодой!» — заявила артистка.