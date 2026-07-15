«Зачем мне кость брошенная?»: Маша Распутина отказалась от «позорной» пенсии
Певица Маша Распутина отказалась от пенсии в 8 тысяч рублей
Певица Маша Распутина (имя при рождении — Алла Агеева) на юбилейной церемонии «Fashion Summer Awards — 2026» телеканала Fashion TV Россия заявила, что не станет получать пенсию, и назвала её «позорной».
Ранее стало известно, что размер назначенной Распутиной пенсии составил восемь тысяч рублей. В беседе с корреспондентом NEWS.ru артистка подчеркнула, что рада сохранять востребованность на сцене и самостоятельно зарабатывать себе на жизнь.
«Я 37 лет на эстраде. Я отказалась. Всё! Это же позорно. А зачем мне такая кость брошенная? Слава Богу, что я до сих пор востребована. Я себе на кусок хлеба сама заработаю. Только не такая позорная пенсия. Не хочу! Я всегда буду молодой!» — заявила артистка.Отмечается, что и Анастасия Волочкова накануне пожаловалась на отсутствие пенсии. По словам балерины, для оформления пенсионных выплат ей не хватает всего шести месяцев.