Никас Сафронов рассказал о самом экстремальном праздновании Нового года

29 декабря 2025, 16:38

Никас Сафронов (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Художник Никас Сафронов поделился историей о самом экстремальном праздновании Нового года в его жизни. Он рассказал, что однажды решил встретить праздник в одной из африканских республик, и все обернулось настоящим парадом диких животных.