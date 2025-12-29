Никас Сафронов рассказал о самом экстремальном праздновании Нового года
Художник Никас Сафронов поделился историей о самом экстремальном праздновании Нового года в его жизни. Он рассказал, что однажды решил встретить праздник в одной из африканских республик, и все обернулось настоящим парадом диких животных.
В беседе с Общественной Службой Новостей Сафронов заявил, что 31 декабря он оказался в джунглях вместе с проводниками, но из-за обрушившегося моста и опасной реки с крокодилами вернуться к месту проживания не удалось. Им пришлось идти в обход через темнеющие джунгли, где имели все шансы наткнуться на диких животных.
К полуночи доносились ужасающие звуки: крики гиен и рычание львов. Сафронов признается, что в тот момент уже начал прощаться с жизнью, опасаясь атаки хищников. Чтобы обезопасить себя, он с друзьями забрался на огромный баобаб, где и встретил Новый год.
Художник отметил, что этот праздник стал самым экстремальным в его жизни, но при этом подчеркнул, что чудеса случаются даже в самых опасных ситуациях.
Читайте также: