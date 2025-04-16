Телеведущий Дмитрий Шепелев показал младшего сына

Дмитрий Шепелев (фото: телеграмм-канал dmitriyshepelev)
В последнее время Дмитрий Шепелев всё чаще делится личным. Сегодня телеведущий опубликовал фото младшего сына Тихона, которому в конце марта исполнилось четыре года.
Как признаётся Шепелев, окружающие нередко путают Тихона со старшим сыном Платоном. Сам Дмитрий относится к этому с юмором и не придаёт большого значения таким сравнениям.
Тихон — сын Шепелева от дизайнера Екатерины Тулуповой. А Платон родился в отношениях с певицей Жанной Фриске, которая трагически ушла из жизни почти десять лет назад из-за опухоли мозга.
Сейчас Дмитрий активно работает — он продолжает появляться в телевизионных проектах и ведёт личный блог, где делится фрагментами своей повседневной жизни.
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Тихон — сын Шепелева от дизайнера Екатерины Тулуповой. А Платон родился в отношениях с певицей Жанной Фриске, которая трагически ушла из жизни почти десять лет назад из-за опухоли мозга.
Сын Дмитрия Шепелева Тихон (фото: телеграмм-канал dmitriyshepelev)
Сейчас Дмитрий активно работает — он продолжает появляться в телевизионных проектах и ведёт личный блог, где делится фрагментами своей повседневной жизни.
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Дайана Хусинова