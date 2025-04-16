Ложь, суды и ДНК: Тимур Еремеев обвинил адвокатов Карины Мишулиной, которые его оклеветали

Тимур Еремеев (фото: Instagram* / timureremeev)
В 2017 году Тимур Еремеев громко заявил, что его биологическим отцом является известный актёр Спартак Мишулин. Визуальное сходство действительно налицо, однако вдова артиста и его дочь Карина отказываются признавать эту версию.
После долгого молчания Еремеев вновь заговорил о непростой истории своей семьи. Он рассказал, что около семи лет назад Карина, которую он считает своей сестрой, наняла адвокатов, действия которых, по его мнению, были нечестными. Юристы распространили ложные обвинения в его адрес, приписав ему поступки, которых он не совершал.
Именно с его приходом, как утверждает Тимур, начались по-настоящему странные события — появились неизвестные люди, которые распространяли ложные и порочащие сведения, обвиняли его в несуществующих преступлениях и рассказывали небылицы.
Актёр сериала «Отель Элеон» подозревает, что Панасюк привлекал фальшивых свидетелей, которые, вероятно, за вознаграждение распространяли клевету.
Многие годы Тимур хранил молчание, но в 2017 году он прошёл ДНК-тест, который подтвердил его родство со Спартаком Мишулиным. Несмотря на результат экспертизы, Карина отказывается признавать его братом, считая, что тест дал сбой. Повторно сдавать биоматериал она не стала.
Напомним, Спартак Мишулин скончался 17 июля 2005 года. Официально он состоял в браке только один раз — с Валентиной Константиновной, матерью Карины.
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«Майя Сандлер, которая сходу наговорила в мой адрес столько, что Минюст обязал Адвокатскую Палату провести заседание и Сандлер сделали дисциплинарное взыскание. Затем был Игорь Симонов, который, как мне кажется, пытался быть адекватным реалистом, но был заменен на Валерия Панасюка», — рассказал Тимур.
Именно с его приходом, как утверждает Тимур, начались по-настоящему странные события — появились неизвестные люди, которые распространяли ложные и порочащие сведения, обвиняли его в несуществующих преступлениях и рассказывали небылицы.
Актёр сериала «Отель Элеон» подозревает, что Панасюк привлекал фальшивых свидетелей, которые, вероятно, за вознаграждение распространяли клевету.
Многие годы Тимур хранил молчание, но в 2017 году он прошёл ДНК-тест, который подтвердил его родство со Спартаком Мишулиным. Несмотря на результат экспертизы, Карина отказывается признавать его братом, считая, что тест дал сбой. Повторно сдавать биоматериал она не стала.
Напомним, Спартак Мишулин скончался 17 июля 2005 года. Официально он состоял в браке только один раз — с Валентиной Константиновной, матерью Карины.
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Дайана Хусинова