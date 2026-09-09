«Теперь вы снова рядом»: Киркоров не смог сдержать слёз, вспоминая маму и папу

09 сентября 2026, 14:40

Филипп Киркоров расплакался на открытии памятника родителям

Филипп Киркоров (Фото: Instagram* / @fkirkorov)

На Троекуровском кладбище в Москве состоялась церемония открытия памятника родителям Филиппа Киркорова — народному артисту России Бедросу Филипповичу Киркорову и Виктории Марковне. Во время своей речи певец не смог сдержать эмоций и расплакался. Об этом сообщает Super.





Обращаясь к родителям, Филипп отметил, что теперь они снова находятся рядом друг с другом. Артист говорил о том, как много времени прошло с момента их ухода, и выразил надежду, что им не пришлось долго ждать встречи.





«Время, если существует, надеюсь, вам не пришлось долго ждать друг друга? Теперь вы снова рядом», — сказал Киркоров.

«Вот, наверное, и всё, что может сын обещать своим родителям после их ухода», — произнёс артист сквозь слёзы.