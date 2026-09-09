«Теперь вы снова рядом»: Киркоров не смог сдержать слёз, вспоминая маму и папу
Филипп Киркоров расплакался на открытии памятника родителям
На Троекуровском кладбище в Москве состоялась церемония открытия памятника родителям Филиппа Киркорова — народному артисту России Бедросу Филипповичу Киркорову и Виктории Марковне. Во время своей речи певец не смог сдержать эмоций и расплакался. Об этом сообщает Super.
Обращаясь к родителям, Филипп отметил, что теперь они снова находятся рядом друг с другом. Артист говорил о том, как много времени прошло с момента их ухода, и выразил надежду, что им не пришлось долго ждать встречи.
«Время, если существует, надеюсь, вам не пришлось долго ждать друг друга? Теперь вы снова рядом», — сказал Киркоров.Певец также признался, что после смерти родителей ему остаётся только продолжать жить так, чтобы однажды, если им суждено встретиться вновь, ему не пришлось стыдливо «опускать глаза» перед мамой и папой.
Завершая речь, Киркоров снова не смог сдержать слёз. Он задумался о том, что вообще может обещать сын своим родителям после их смерти.
«Вот, наверное, и всё, что может сын обещать своим родителям после их ухода», — произнёс артист сквозь слёзы.