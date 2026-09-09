«Настоящий праздник»: SHAMAN снял одежду на детском фестивале КВН в Туле
SHAMAN снял одежду на фестивале КВН в Туле и отдал ее детям
Певец Ярослав Дронов (SHAMAN) посетил детский фестиваль КВН в Туле, где совершил человеческий поступок. Об этом стало известно 9 сентября.
Артист снял с себя куртку, жилетку и водолазку и передал их юным участникам, которые сильно замерзли в неотапливаемом помещении. Исполнитель поделился своими впечатлениями от мероприятия в социальных сетях.
«Вчера был в Туле, на родной земле. Пронизывающий ветер гулял по улицам, а на сцене детского КВН царил настоящий праздник. Глядя на эти искренние улыбки и горящие глаза, понимаешь, что нам, взрослым, ещё многому стоит поучиться у детей», — говорится в посте.Ранее сообщалось, почему SHAMAN на самом деле сжег свои кожаные штаны. Подробности — в нашем материале.