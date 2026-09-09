«Настоящий праздник»: SHAMAN снял одежду на детском фестивале КВН в Туле

09 сентября 2026, 15:25

SHAMAN снял одежду на фестивале КВН в Туле и отдал ее детям

Ярослав Дронов (SHAMAN) (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Певец Ярослав Дронов (SHAMAN) посетил детский фестиваль КВН в Туле, где совершил человеческий поступок. Об этом стало известно 9 сентября.





Артист снял с себя куртку, жилетку и водолазку и передал их юным участникам, которые сильно замерзли в неотапливаемом помещении. Исполнитель поделился своими впечатлениями от мероприятия в социальных сетях.



